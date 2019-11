A Tiszavirág Néptáncegyesület képviseli a Dél-Alföldet

Ott van a Fölszállott a páva című műsor legjobbjai között a Tiszavirág Néptáncegyesület csapata. Most pénteken 19 óra 30 perctől szurkolhatunk értük az elődöntőben.

Helyet, helyet nekünk is, ha kicsinyek vagyunk is! – így hangzik a sokak számára ismert csujogatás, de ez a mondat jellemzi a Tiszavirág Néptáncegyesület 12 éves táncosait is, akik ott vannak az élő adásban a Duna Televízió Fölszállott a páva című műsorában. 2015-ben ezt már sikerült elérnie egy korábbi csapatnak, idén ismét elnyerte a szakavatott zsűri tetszését Tóth Gábor és Goda Kata csoportja. A dél-alföldi táncosok közül csak ők jutottak a Kárpát-medence tizenkét legjobb néptáncegyüttese közé a Falu Végén Szépen Muzsikálnak című előadásukkal.

– Két deszki és egy szegedi csoportunkból állt össze a csapat. Az első elődöntőt már november 8-án megtartották, minket a másodikban értékelnek majd most pénteken, amikor rábaközi táncokkal állnak színpadra a gyerekek. Már nyár óta készülünk a megmérettetésre, bízva abban, hogy továbbjutunk a döntőkbe. A középdöntőben nagyecsedi táncokat szeretnénk előadni. Nagy megtiszteltetés számunkra, hogy egész Délmagyarországot mi képviselhetjük – nyilatkozta lapunknak Tóth Gábor, a Tiszavirág Néptáncegyesület elnöke.

Ugyan a televíziós műsornak van saját zenekara, de a Csongrád megyei csapat mindenképp biztosra megy, így felkérték a Juhász Zenekart, hogy ők húzzák a talpalávalót a fiataloknak, ahogyan az már minden fellépésükön és rendezvényükön megszokott. Érdemes lesz tehát pénteken 19 óra 30 perckor a Duna Televízióra kapcsolni, hiszen élőben láthatjuk a megye táncosait és izgulhatunk értük, hogy hány pontra értékeli rábaközijüket Sebestyén Márta, Kossuth-díjas népdalénekes, Salamon Beáta előadóművész, Kocsis Enikő Harangozó-díjas koreográfus, Eredics Gábor Kossuth-díjas népzenész és Zsuráfszky Zoltán Kossuth-díjas koreográfus.

Az idei évadban is négy kategóriában mérik össze a tudásukat a legapróbbak: énekes szólisták és énekegyüttesek, hangszeres szólisták és zenekarok, táncos szólisták és táncospárok, illetve néptáncegyüttesek. Az előző évekhez hasonlóan 48 produkció áll a Fölszállott a páva színpadára, karácsony előtt pedig kiderül, kik lesznek a kategóriák legjobbjai és ki lesz 2019-ben a nézők kedvence. A hetedik évad felhívására több mint ezren jelentkeztek, azonban csak a legjobbak kaptak lehetőséget arra, hogy az élő adásokban bemutassák népművészeti kincseinket.

A Tiszavirág Néptáncegyesület számára a versenyen való részvétel kihívás és egyben új lehetőség is. A gyerekek szerepeltek már a Szegedi Szabadtéri Játékokon, a Szegedi Nemzeti Színházban, de többször felléptek már Törökországban és Ukrajnában is. Folyamatosan lehet egyébként csatlakozni a nemzetközi hírű táncosok köréhez, a gyermektől egészen a szeniorig várják a jelentkezőket, a részletekről a [email protected] e-mail-címen lehet érdeklődni.