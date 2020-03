Ha nem kockázatos, ne maradjon el a hétvégi láthatás

A kormányhivatal azt javasolja, az elvált szülők a veszélyhelyzetre való tekintettel beszéljék meg, hogy a hétvégi láthatás most biztonságos-e a gyermeküknek. Indokolatlanul ne akadályozzák, de ne is erőltessék a találkozást.

– Hat éve váltunk el. A fiunk 12 éves, a kislányunk 10. Nekem ítélte őket a bíróság. Az édesapjuk kéthetente viszi el őket – mesélte egy szentesi édesanya.

– Voltak nagy veszekedéseink a láthatás miatt pró és kontra. Mára sokat javult a helyzet. Most megbeszéltük, hogy jobb, ha itthon maradnak a gyerekek, mert ő másik városban él.

Egy vásárhelyi édesanya 13 éves fia viszont szokás szerint az apjánál tölti a hétvégét.

– Egy városban élünk, autóval viszi, hozza, és megígérte, hogy otthon maradnak. Közösen úgy döntöttünk, hogy lesz láthatás most is.

Megkérdeztük a Csongrád Megyei Kormányhivatalt, mit ajánlanak, menjen-e a gyermek a veszélyhelyzet idején a másik szülőhöz, vagy inkább most maradjon otthon.

A válasz szerint fontos, hogy a szülők minden esetben beszéljenek egymással. A veszélyhelyzetben is a gyerekük érdekét vegyék figyelembe úgy, hogy a biztonság és a kapcsolattartáshoz való jog egyszerre érvényesüljön. Ha úgy ítélik meg, hogy a személyes találkozás most nem szolgálja a gyermek érdekét, akkor telefonon, vagy az internet segítségével beszélgessen a gyermek a másik szülővel. A személyes találkozást pedig később pótolják be.

– Súlyosan elítélendő, ha valaki a közegészségügyi válsághelyzetet arra használja, hogy a gyerek és a különélő szülő közötti kapcsolatot önkényesen, indokolatlanul akadályozza, vagy korlátozza. Ha sem a gyermek, sem a kapcsolattartásra jogosult szülő nem hordoz kockázatot, a kapcsolattartásnak nincs akadálya. Kockázat esetében azonban a közegészségügyi érdek felülírja a személyes kapcsolattartáshoz való jogot – írta a kormányhivatal.