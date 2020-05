Ki korán kel, az strandolhat

A jelenlegi szabályozás alapján befogadóképességük töredékét hasznosíthatják csak a strandok, így azonban jelentős bevételkieséssel kell számolniuk, a vendégeknek pedig azzal, hogy ha későn érkeznek, már nem jutnak be. Több üzemeltető is azt mondta, bíznak benne, hogy a főszezonra változnak majd ezek az előírások.

Ha a főszezon kezdetéig nem változtatnak a most érvényben lévő szabályozásokon, ne­­héz helyzetbe kerülhetnek a strandok és a strandolni vá­gyók egyaránt. A jelenlegi előírások szerint a medencékben 4, a fürdők területén pedig 16 négyzetméternyi helyet kell biztosítani minden vendég számára. Ez jelentősen korlátozza a befogadóképességet, egyes strandok esetében akár a normál kapacitás 30 százalékára is lecsökkenhet az eladható be­­lépők száma, ami jelentős be­­vételkiesést jelent számukra. Ráadásul emiatt egy meleg nyári napon akár már reggel ki kell majd tenni a megtelt táblát. Több Csongrád megyei fürdőnek is elküldtük kérdéseinket, arra voltunk kíváncsiak, hogyan tervezik kezelni ezt a helyzetet.

Bízunk benne, hogy mire bejön a nagy meleg, lazítanak a szabályokon.

– A Szent Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdőben a bevezetett biztonsági intézkedéseket maradéktalanul betartjuk. Így lesz ez a nyári időszakban is, de mivel a szakmai állásfoglalások gyakran napi szinten változnak, korai lenne bármit elhamarko­dottan kijelenteni a nyárra vo­natkozóan – fogalmazott Farkas Gábor fürdővezető.

Ebben bíznak Hódmezővásárhelyen is.

– A terület hatalmas, így a befogadóképességgel nincs gond, egyelőre azonban csak 3 medencét tudunk üzemeltetni, és ezeknél is van létszámkorlátozás. Ez a mostani forgalomnál még nem jelent problémát, de bízunk benne, hogy mire bejön a nagy meleg, lazítanak a szabályokon – mondta Veres Csilla, a Török Sándor Strandfürdő ügyvezető igazgatója.

A Napfényfürdő Aquapolis is nehéz helyzetben van, hiszen jelenleg csak a SZUE üzemelhet, az éppen ma nyit a nagyközönség előtt. Az előírások alapján azonban 1500 helyett csak hatszáz vendéget fogadhatnak, ebben pedig ben­­ne vannak a szállóvendégek is.

Az algyői Borbála fürdő helyzete még rosszabb, hiszen a jelenlegi jogszabályok mellett nem is nyithat ki. A fedett rész nem üzemeltethető, a sza­­badtéri medence pedig nem vízforgatós, így szintén nem használható.

A legoptimálisabb rendszert jelenleg a sportuszoda működteti: mivel csak kétórás úszójegyet lehet vásárolni online elővételben, viszonylag gyorsan cserélődhetnek a vendégek, így aki akar, valószínűleg be tud majd jutni. Strandolni idén va­­lószínűleg a Szikin lehet majd legkönnyebben: ott 2200 főben maximálták a létszámot, ennyien viszont nem is szoktak egyszerre ott lenni.