Palotának még mindig nincs fiókja

Március vége volt a határidő, de még mindig nem nyitott bankfiók Csanádpalotán. Alighanem a járványveszély miatt, úgyhogy a polgármester egy­előre türelmesen vár.

– Valóban, március 31-e volt a határidő, amiben megállapodtunk – idézte fel érdeklődésünkre Debreczeni István, Csanádpalota polgármestere, amikor rákérdeztünk: megnyílt-e a kisvárosban az ígért bankfiók. Nem nyílt meg. Így, miután a múlt év e nélkül a szolgáltatás nélkül múlt el, az idei is hasonlóképp kezdődik. Debreczeni azt gondolja, a járvány miatti rendkívüli helyzet az oka annak, hogy az ígéret nem teljesült. – Ezért egyelőre nem is érdeklődtem, mikor nyitnak – tette hozzá.

Palotán valaha két bankfiók is volt, aztán egy maradt – végül egy sem. Emlékezetes, a 3A Takarékszövetkezet tavaly január 1-jével költséghatékonysági okokból a csanádpalotai fiókot megszüntette, összevonta a pitvarosival. Csak abban sikerült ezután megállapodni a pénzintézettel, hogy a felújítás után üresen maradt egykori takarékszövetkezeti irodában szereljenek fel bankautomatát. Ez meg is történt, de ez befizetésre nem, csak pénzfelvételre alkalmas, ráadásul időnként nem is üzemel.

Debreczeni István tavaly azt mondta a Délmagyarországnak, hogy a takarékszövetkezet három igazgatójával tárgyalt, és ennek köszönhetően meg tudtak állapodni abban, hogy idén tavasszal újra megnyitják palotai fiókjukat – ott kap helyet, ahol korábban is voltak, azaz a városháza épületének földszintjén. A takarékszövetkezet mobil busza ekkoriban meg is jelent a városban, és időről időre a palotaiak rendelkezésére áll. Tavaly a polgármester egyébként azt is elmondta, hogy az OTP is jelentkezett nála azzal, hogy visszatérnének Palotára. Ők sem nyitottak fiókot – igaz, ők határidőt sem mondtak.

A kisváros első embere azt viszont örömmel újságolta, hogy egy másik ígéretet már sikerült teljesíteni. Jó egy hete – ugyancsak a városháza földszintjén – megnyitott a hentesbolt.