Szegedi halászlét kóstolt a híres amerikai vlogger – Videó

Az Alföldre látogatott Mark Wiens, hogy megkóstolja a térség hagyományos étkét, a halászlét. Természetesen ő is összehasonlította a két riválist, Szegedet és Baját.

Szokása szerint, szegedi élményeit is vlogban örökítette meg Mark Wiens. Először a Tisza-parta látogatott, ahol fantasztikus drónfelvételeket is készített a tájról. Ami pedig az étlapját illeti, ízelítőként sült halbelsőségből készült előétellel kezdett, majd következett a szegedi halászlé, amit természetesen kenyérrel fogyasztott. Marknak nagyon imponáltak a markáns, fűszeres aromák, és azt is megjegyezte, hogy a folyami halnak érezhetően jellegzetes íze van. Ráadásként egy sült fogas süllőt is elfogyasztott.

A fogások után Bajára vette az irányt, ahol ugyanúgy megkóstolta a helyi halászlevet. Ahogy az a videóból is kiderül, Marknak jobban tetszettek az ottani ízek. Ennek nem annyira örülünk, azonban annak mindenképp, hogy tovább öregbítette a szegedi halászlé ízét és a Tisza mente hangulatát.