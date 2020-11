Több a fertőzött Hódmezővásárhelyen

Egy óra helyett fél óránként jár a nap bizonyos időszakában a szegedi 1-es villamos. Hódmezővásárhelyen fokozódik a járványhelyzet és Pusztaszeren is van két aktív fertőzött.

A Hódmezővásárhelyi Rendőrkapitányság hétfői tájékoztatása szerint 144 ember van hatósági karanténban a településen, akiket folyamatosan ellenőriznek. A helyi Operatív Stáb azt is közölte, hogy a piac területén is rendben mennek a dolgok, néhányszor kellett csak figyelmeztetni a vevőket. Viszont az egészségügyi ellátásban dolgozók jelezték, hogy többszörös lehet a fertőzöttek száma a hivataloshoz képest, ugyanis kétszer-háromszor több a covid-gyanús eset a múlt hetihez képest.

Kiderült, hogy a gyerekek körében is több lehet a vírusfertőzött, ugyanis a szülők sokszor nem kérik a tesztet, még akkor sem, ha az ő eredményük pozitív. A városban az időseket ellátó intézményekben jelenleg nincs beteg, viszont az ellátó személyzet tagjai közt több is tüneteket mutatott. Akiket már leteszteltek, azok egy hete az eredményt várják, az újabb gyanús esetesek pedig még várják a tesztelést. A helyettesítés megoldása itt is, az óvodákban is egyre nehezebb feladat – közölték.

Máté Gábor Pusztaszer polgármestere pedig azt közölte, hogy mindössze két aktív fertőzöttet tartanak nyilván a faluban.

Mórahalmon a járványügyi helyzet a színházi évadot is meghatározza. Az Aranyszöm Rendezvényházban az idénre tervezett összes előadást elhalasztják.

Nagy Sándor Kistelek polgármesetere pedig arról tájékoztatott, hogy kiemelt figyelmet fordítanak a közösségi terek tisztán tartására. Időszakosan tovább folytatják a speciális fertőtlenítéseket.

A közintézményekben minimálisra csökkentik a bent tartózkodást, mind a munkavállalók, mind az ellátást, szolgáltatást igénybe vevők részéről. Ez a rendezvényházat, a kiállítóhelyet, a polgármesteri hivatalt, az óvodát, a bölcsődét és a szociális intézményt is érinti. Az intézményvezetők intézkednek a fertőtlenítésről, ami ezeken a helyeken is rendszeres lesz.

Közben szerdától Szegeden az 1-es villamos 7 és 9 óra között, illetve 15 és 19 óra között egy helyett félóránként közlekedik. A 19-es trolibusz ugyancsak 7 és 9 óra között 5-6 helyett 8-9-szer indul, 15 és 19 óra között pedig 4-5 helyett 6-8 alkalommal.