Ukrajna washingtoni nagykövete: a Demokrata Párt munkatársa lejárató anyagot sürgetett Trump munkatársáról 2016-ban

Ukrajna washingtoni nagykövete csütörtökön írásban erősítette meg, hogy a 2016-os elnökválasztási kampány idején az amerikai Demokrata Párt vezetőségének egyik szerződéses munkatársa lejárató dokumentumokat sürgetett Donald Trump republikánus elnökjelölt munkatársáról, Paul Manafortról.



A The Hill című lap által írásban feltett kérdésekre az ukrán nagykövet írásban közölte: a Demokrata Országos Tanács (DNC, a párt vezető szerve) egyik szerződéses munkatársa, Alexandra Chalupa 2016-ban információkat sürgetett az ukrán kormánytól Paul Manafortról, Donald Trump választási kampánycsapatának első menedzseréről, és megpróbálta bevonni az ukrán elnököt is az ügybe.



Chalupa részletes információkat kért Manafort ukrajnai munkájának részleteiről, abban a reményben, hogy a kongresszus elé terjesztve őket a demokraták lejárathatják Manaforton keresztül Donald Trumpot is. A nő később megpróbálta rávenni Petro Porosenko ukrán elnököt, hogy nyilatkozzon Manafort oroszországi tevékenységéről is.



Valerij Csali ukrán nagykövet az írásos válaszban közölte: a kapcsolattartás idején, azaz 2016-ban a nagykövetség eleinte úgy tudta, hogy Alexandra Chalupa csupán ukrán-amerikai aktivista, és csak később szereztek tudomást arról, hogy kapcsolatban áll a DNC-vel. Kéréseit a nagykövetség az amerikai választási folyamatba történő illetéktelen beavatkozásként értékelte.



"A nagykövetség onnan ismerte Ms. Chalupát, hogy együttdolgozott az ukrán és más nemzetek diaszpóráival Washingtonban, de nem volt tisztában a DNC-hez fűződő kapcsolataival" - írta a nagykövet. Hozzáfűzte: a nagykövetséget ugyan meglepték Chalupa kérései, de részben úgy gondolták, hogy magánügyről van szó, részben pedig beavatkozásként értékelték a választási folyamatba. "Ezért a nagykövetség munkatársai visszautasították, hogy bármilyen módon részt vegyenek ebben, mivel meg voltunk győződve róla, hogy ez szigorúan az Egyesült Államok belügye" - tette hozzá a nagykövet.



A The Hill munkatársai még a múlt héten telefonon megkeresték Alexandra Chalupát is, aki azonban akkor azt mondta: túlságosan elfoglalt. Azóta elérhetetlenné vált, mind telefonon, mind e-mailben.



A The Hill hangsúlyozta: az ukrán nagykövet írásban adott válaszai Ukrajna kormányának legközvetlenebb beismerése arról, hogy egy Demokrata Párthoz kötődő amerikai állampolgár megpróbálta igénybe venni egy külföldi ország segítségét az amerikai választási folyamat befolyásolására.



A lap utalt arra is, hogy 2017 januárjában a Politico című lap már megszellőztette Alexandra Chalupa próbálkozásait.



(Lead-képünk illusztráció: Pixabay - a szerk.)