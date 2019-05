Erőn felül teljesítettek: éremmel vigasztalódna a Vásárhelyi Kosársuli a bronzmeccsen

Molnár Bence a Kosársuli erőssége. Fotó: kosarsport.hu

Férfi kosárlabda NB I/B, Zöld csoport, elődöntő,3. mérkőzés. Hódmezővásárhely, Hódtói Sportcsarnok, 350 néző. Vezette: Goda, Rácz, Vida.Vásárhelyi Kosársuli: Molnár 9, VARGA 24/6, Béres 9/6, Bálint 7, VAS 19/9. Csere: Perák 7, Pavlovics 3, Börcsök, Kelemen, Kovács, Czégel. Vezetőedző: Tóth Tamás.Salgótarján: HERENDIC 28/6, Piukovics B. 7/3, Kovács M. 7/3, Joó 14/6, Hajdu 2. Csere: CSABÁK 15/6, Boinitzer 7, Zábó, Kovács D. Vezetőedző: Ughy Albert.1,7 másodperccel a vége előtt még döntetlenre állt a feljutásról döntő Vásárhelyi Kosársuli–Salgótarján párharc harmadik mérkőzése, azonban egy dudaszós kosárral a tarjániak nem csupán a meccset, hanem a párharcot is megnyerték, és ennek köszönhetően feljutottak a Piros csoportba. Drámai körülmények között veszített, így marad a Zöld csoportban a Kosársuli.– A rájátszásba jutott csapatok közül csak nálunk nincs légiós. Egész évben szűk rotációval játszottunk, most pedig egy hét alatt kellett három meccset játszanunk. Idegenben már látszódtak a fáradtság jelei, feltettünk mindent egy lapra a harmadik meccsen, de kihagytunk 15 büntetőt, ami ezen a szinten megengedhetetlen. A végjátékban két rossz döntést is hoztunk, de nem érdemtelenül nyert a Salgótarján – értékelt Tóth Tamás, a Kosársuli edzője.A vásárhelyiek eddig veretlenek voltak hazai pályán – az első vereség viszont a feljutásba került számukra.– Megviselték a társaságot a történtek, de sportolók vagyunk, ez előfordulhat, csak egy győztes van. Nincs még vége a szezonunknak, az Óbudai Kaszásokkal játszunk a bronzéremért, az a célunk, hogy éremmel búcsúzzunk a szezontól – tette hozzá Tóth Tamás.A tréner rámutatott, nem volt kimondott cél a feljutás a csapatnál, ám így is remek évadot tudhatnak maguk mögött.– Nyáron, mikor átvettem a csapatot, akkor az első hat hely volt a cél, ezt messze túlteljesítettük. Most egy labdán múlott az osztályváltásunk, úgy, hogy a költségvetésünk feleakkora a legjobbakhoz képest, és légiós nélkül játszunk. Erőn felül teljesített a társaság, egy pici szerencse kellett volna, illetve a sérülések is nehezítették a dolgunkat. Nem vagyok csalódott, nagy eredménynek tartom, amit elértünk – zárta Tóth Tamás.A Kosársuli szombaton kezdi meg a bronzért vívott csatáját.