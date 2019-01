Európai topligák értékelése, 3. rész: Serie A - Ronaldóval tökéletes a Juve

A Juventus...

Ronaldo a Serie A-ban is igazi gólvágó. Fotó: Facebook/Juventus

...és a többiek

Mi történik Milánóban?

Nagy Ádám helyzete

A bajnokság állása



1. Juventus 19 17 2 0 38 – 11 53

2. Napoli 19 14 2 3 37 – 17 44

3. Inter 19 12 3 4 31 – 14 39

4. Lazio 19 9 5 5 28 – 21 32

5. AC Milan 19 8 7 4 26 – 20 31

6. AS Roma 19 8 6 5 34 – 24 30

7. Sampdoria 19 8 5 6 32 – 23 29

8. Atalanta 19 8 4 7 39 – 27 28

9. Torino 19 6 9 4 24 – 19 27

10. Fiorentina 19 6 8 5 25 – 18 26

11. Sassuolo 19 6 7 6 30 – 32 25

12. Parma 19 7 4 8 17 – 23 25

13. Cagliari 19 4 8 7 17 - 25 20

14. Genoa 19 5 5 9 25 – 35 20

15. Udinese 19 4 6 9 16 – 23 18

16. Spal 19 4 5 10 15 – 27 17

17. Empoli 19 4 4 11 22 – 37 16

18. Bologna 19 2 7 10 15 – 29 13

19. Frosinone 19 1 7 11 12 – 37 10

20. Chievo 19 1 8 10 14 – 35 8

Az európai labdarúgó topligák őszi idényeinek értékelését az olasz bajnoksággal folytatjuk.Nem az a kérdés, hogy a torinói klub zsinórban nyolcadik alkalommal is bajnok lesz-e a szezon végén, hanem, hogy veretlenül sikerül-e megszerezni az újabb trófeát – nagyjából így foglalhatnánk össze tömören a Serie A-ban történteket az őszi szezonból. Amit a Juventus művel, az tényleg külön kategória: veretlenül, mindössze két döntetlen mellett elkönyvelt 17 győzelemmel áll az élen a csapat.A jelzők tehát kezdenek elfogyni a zebracsíkosok teljesítményére, és ebben nagy szerepe van Cristiano Ronaldónak. A portugál szupersztár az első három fordulóban még nem talált be, ennek ellenére is ő az, aki a Juventus történetében leggyorsabban érte el a tíz gólt. Az Aranylabdáról idén lemaradó támadó próbálkozik becsülettel: annak ellenére, hogy csak nyáron csatlakozott az olasz bajnokságba, 2018-ban a negyedik legtöbb lövés fűződik a nevéhez a Serie A-ban. Lövésből lesz a gól – tartja a mondás. Természetesen 14 találattal Ronaldo vezeti az olasz góllövőlistát.Ezzel a fantasztikus sorozattal a Juventus lett az egyetlen csapat a topligákból, amely 2018-ban összesen elérte a 100 bajnoki pontot – 101 lett a vége –, és a legtöbb olyan meccset is a torinóiak tudják magukénak tavalyról, amelyen nem kaptak gólt. 22 ilyen bajnoki találkozójuk volt, ezzel egyébként pont azt az Atlético Madridot (21) előzik meg, amellyel a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjében találkoznak majd.Iyen őszi szezon után nehéz a teljesítményeket nézve értékelni a Juventus – erősen idézőjeles – „üldözőit". A dobogótól lefelé ugyan a klasszikus csapatokat látjuk (Lazio, Milan, Roma), de olyan sűrű a mezőny, hogy egy-két vereséggel máris a középmezőnyben találhatják magukat a nagyobb múltú csapatok.Olyan klubok is remekeltek, amelyektől nem vártuk, mint például a Genoa, amely az év üzletét kötötte a góllövőlista második helyét elfoglaló Krzysztof Piatek megszerzésével, potom 4,5 millió euró ellenében. Ráadásul a Genoát erősíti az őszi szezon legtöbb győztes párharcával rendelkező Christian Kouame is. E két klasszisjelöltet a hírek szerint árgus szemekkel figyeli a Napoli, hiszen a második helye most is stabilan megvan, de így sem látszik halvány esélye a régóta áhított bajnoki címre.A milánói klubokra a színfalak mögött nagyobb reflektorfény vetült, mint a pályán. Az AC Milan decemberben új ügyvezető igazgatót „igazolt", Ivan Gazidis az Arsenal vezetőségéből érkezett. Ezzel együtt Geoffrey Moncada személyében új játékosmegfigyelő érkezett – az ő nevéhez köthető Mbappé felfedezése is. Szükség volt a tisztogatásra, hiszen nyáron az Elliott Management Corporation kezébe került a klub, miután az előző tulajdonos, a tisztázatlan hátterű kínai Li Junghung nem tudta visszafizetni a csapat megvásárlására és meg- erősítésére felvett hitelt. Mindeközben mindkét milánói együttesnél mindkét gólfelelős, Gonzalo Higuaín és Ivan Perisic hosszú ideig képtelen volt betalálni, Gattuso menesztésének lehetősége pedig szinte minden héten téma volt a sajtóban. A napokban az AC Milan megerősítette: nem akarják elküldeni a klublegendát.Az Internél még kacifántosabb a helyzet, hiszen a klub többségi tulajdonával rendelkező Suning Group örökösét, Steven Csangot nevezték ki a klub új elnökének, aki mindössze 26 éves. Az Inter részvényeinek 68,55 százalékát birtokolja a cég, így szinte minden egy rekordfiatal klubelnök kezében van, aki a napokban belengette: szeretné megszerezni a 100 százalékos tulajdonrészt, és 150 millió euró ellenében össze is jöhet. Hogy még nagyobbat mondjon az új elnök, a napokban nyilatkozta: Messit is meg tudják venni. Azt megnézzük...A magyar válogatott egyik alapemberével kapcsolatban egyik szemünk sír, a másik nevet. Nagy Ádám jóval több lehetőséget kap a Bolognában, mint az előző szezonban, már ősszel többet játszott, mint a tavalyi idényben összesen. Marco Rossi a következőket nyilatkozta róla a Digi Sportnak: – Idén kimondottan jól teljesít. Élőben is láthattam, amikor a Bologna a Juventus ellen játszott, és akkor ő egyértelműen a legjobb játékos volt a pályán. Ritmus és intenzitás szempontjából is nyugodtan labdába rúghatna bármelyik európai topcsapatban. Ha így folytatja, nélkülözhetetlen marad a válogatott számára – mondta a szövetségi kapitány. A rossz hír viszont az, hogy a Bolognában alig akad sikerélménye, hiszen csapata jelenleg kieső helyen áll.