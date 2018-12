Győzelem Mikulásra: Gyöngyös-MOL-PICK Szeged 22-27

Meglepetés!

Férfi kézilabda, NB I, 23. fordulóból előrehozott mérkőzés. Gyöngyös, 1200 néző. Vezette: Bonifert, Oláh.Buzogány - Urbán, Markez 3, Gerdán, Herceg, Varsandán 4/1, Ubornyák 3.Vilovszki, Sipeki 3, Németh T., Gábori 3, Mi. Krivokapics 4/1, István 1, Dávid, Gráf 1/1.Konkoly Csaba.Sego - Sostaric 4, Balogh 3, Canellas 1, Bánhidi 3, Zsitnyikov 1, Källman 4.Nagy M. (kapus), Gaber 2, Sigurmannsson 6/6, Bodó, Bombac 1, Maqueda 2.Juan Carlos Pastor.6/3, ill 8/6.10, ill. 6 perc.NYILATKOZATOK:– Gratulálok a Gyöngyösnek az egész szezonbeli teljesítményéhez és ehhez a mérkőzéshez. Jól kezdtünk, de nem tudtunk túl sok gólt lőni, 19 rossz lövésünk volt. Mindent megtettünk, hogy nyerjünk, ez sikerült, megyünk haza pihenni.– Gratulálok én is a Gyöngyösnek. Nehéz meccset játszottunk, egymás után nehéz kétszer pályára lépni. Mi is emberből vagyunk, fáradtak lehetünk fejben, de megyünk és dolgozunk tovább.– Köszönöm a dicsérő szavakat, örülök neki, hogy volt győriként Bánhidi Bence volt a meccs egyik legjobbja. Fejben már szombatra készültünk, olyan edzésnek építettük be a mai meccset, hogy ha ezt a tempót tudjuk diktálni máskor, mint ma a Szeged ellen, akkor sikeresek lehetünk. Külön öröm, hogy Buzogány Barna bravúrokat mutatott be folyamatosan, ez nagy segítség volt a csapatunknak.VÉGEZsitnyikov zár Maquedának, mellé lő a spanyol. Támad még a Gyöngyös, nem jutnak már lövésig, ez a vége!Canellas nem tudja összeszedni a labdát, Gábori rohan, 21-27. Nem megy ma Canellasnak, most a kapufát lövi telibe. Sipeki rendezetlen fal ellen 22-27.kettő perc és harmincöt másodperc van hátra a meccsből, időt kérnek a hazaiak. Krivokapics átlövését védi Nagy, majd a kipattanót is!Maquedát szórják ki a játékvezetők. Hétméteres, fiatalok csatája, Gráf elpörgeti a labdát Nagy feje mellett, 20-26. Canellas elöl tűnnek el a védők, 20-27.érkezik az utolsó öt minutumra Nagy Martin a szegedi kapuba. Maqueda-gól, 19-26.Maqueda labdát szerez, üres a gyöngyösi kapu, de nem lövi el, inkább támadunk felállt fal ellen. Pont ő adja el utána, Gábori rohanhat így, 19-25.Gerdán a nyakánál fogva rántja le Bánhidit, jár érte a két perc, kapja is. Sigurmannsson lövése a lécről a lelátóra pattan.Sostaric a rövid alsóba pattint, 17-25. Krivokapics Bánhidi keze mellett és Sego lábai között talál be, 18-25.Bombac labdájába Krivokapics nyúl bele, Üres a szegedi kapu, Dávid nem veszi észre vezeti a labdát, majd a jobb oldali lécre lövi. Mázli!mezhúzásért Gabert állítják ki. Dávid átlövése a kapufán csattan.Bánhidivel nem bír Gábori, újabb hetes. Ismét Sigurmannsson áll oda, betekeri, 17-24.Zsitnyikovot lökik meg ziccerben, gól, de nincs előnyszabály, van viszont szegedi büntető. Canellas, Buzogány felrúgja a lelátóra a labdát.Sipeki talpról a kezek alatt, Sego véd. Sostaric indul, nem érik utol, 16-23. Sipeki megveri lábbal Maquedát, 17-23.betömörülnek a gyöngyösiek, Sigurmannsson lőhet nagy szögből, kapufa.Markez talpról, fölé.Bombac Bánhidinek megint, most már bemegy, 16-21.Sostaric rohan, Ubornyák befut elé, elesnek, Maqueda összeszedi a labdát, bevágja a bal felsőbe, 16-22. Utólag két perc Ubornyáknak, emiatt Sostaric nem éppen a legkedveltebb ember Gyöngyösön. Nála rosszabb talán csak a játékvezetők megítélése itt.Bánhidit gyötrik a falban, nem jó neki a bejátszás, Gábori rohan, 16-20.hazai belülvédekezés, Sigurmannsson hatodik hétméteresét Buzogány kirúgja. Maqueda blokkol, Sego indítása rossz Sostaricsnak.Canellas nem bír Ubornyákkal, 15-20.Canellas, lőtt passz a jobbszélre, Sostaric, 14-20. Ubornyák átlövését alkarral védi Sego, majd Buzogány is hárít egyet. Időt kérnek a hazaiak.Källman belenyúl a passzba, Maqueda megszerzi a labdát, majd előbbi indul és szerez gólt, 14-19.Urbánt állítják ki két percre, Sigurmannsson ismét hetest lő, be, 14-18.Gaber kiharcolja, Sigurmannsson belövi a büntetőt, 13-17. Ubornyák lendületből, 14-17.hosszan és passzívan támadnak a gyöngyösiek, Markez végül betalál Källman mellett, 13-16.nem igazán találják a rést a szegedi a hazaiak.Krivokapics hétméteresét védi Sego! Bombac, a rá jellemző gól, 12-16. Gabert a sporik szerint nem bántották lövés közben, a Gyöngyösé a labda.Bánhidi már másodszor blokkol, majd majd Markez átlövése Sego lábai között megy be, 12-15. Maqueda a kapufára.Källmanra jön ki a figura, Buzogány véd, de jöhet a Szeged ismét. Gaber nagyot harcol, végül bevágja a labdát a hálóba, 11-15.Bodó tíz méterről mellé, szokatlan ez tőle.a hazaiak kezdik a második játékrészt, Ubornyák lövését blokkolja Bánhidi, de kimegy. Ubornyák ismét, kidobja a labdát a játéktérről.FÉLIDŐSigurmannsson a felső léc felső részére bombázza a labdát. Krivokapicsot faultolja Canellas, időn túli szabaddobás. Gábori kilép a védők mellé, Segóról majdnem becsorog, de nem!István-ziccer beállóban, Sego kirúgja! Sipeki átlövését hárítja Sego szegedi labdavesztés után, a kipattanót elüti Gaber, de hetest ítélnek. Krivokapics csuklóból, 11-14. Egy perc és tizenegy másodperc van hátra a szünetig, időt kér Pastor.Balogh okos gólja után 10-14.Bodó pattint a rövid alsóba, Buzogány kirúgja.István harcos beállóban, gól a jutalma, 10-13.Sego véd, indítja Sigurmannssont, befut elé a védő, belemenést fújnak a sporik. Érdekes ítélet!Krivokapicsot azért ha hagyják lőni, azt bevágja, most középről felugrott, 9-12. Balogh lendületből a hosszúba, 9-13.Gaber-gól, nem adják meg, helyette hétméteres. Sigurmannsson a harmadik is bevágja, 8-12.Markez túl jár a szegedi védők eszén, 8-11.Sego átlövést véd. Gaber Canellas passzából, 7-11.az egykori szegedi Milorad Krivokapics balkeze még azért a régi, talpról húzza vissza rövid alsóba, 7-9. Sipeki löki fel Bánhidit, aki betalál, 7-10. Utólag két perc a hazai játékosnak.időt kérnek a hazaiak.Sostaric fut be a szélről hosszú támadás során, 6-9.újabb szegedi labdaszerzés, de "csínybe" kapja a labdát Bánhidi. Ubornyák rendezetlen fal ellen kisodródva, 6-8.Bánhidi birkózik Sipekivel, büntetőt kap előbbi. Sigurmannsson ezt is belövi, 5-7. Zsitnyikov szerez labdát, Bánhidi indítja Källmant, cunderezik, 5-8.Sipeki középről, derákmagasságban, 5-6.Bánhidi befordul, kapufa. Elvesztik a labdát a hazaiak, Källman indul, 4-6. Bánhidi Vilovszkin védekezik belül, hetes. Varsandán a keresztlécre pattint, a kipattanó pedig Källmané.gyöngyösi hétméteres, Varsandán nem hibázik, 4-5.passzív, Ubornyák lő, Sego véd, Källman rohan, Buzogány harmadszor is védi a lövését. Markez rendezetlen fal ellen, Sego! Kallman elöl maradt, jól tette, negyedik próbálkozás már sikeres, 3-5.Balogh kezét támasztják meg lövés közben, szabaddobás. Ismét mepróbálja, rángatják, de megy, 3-4.Németh Tamás büntetőjét kiüti Sego!Källman lőhet tisztán a balszélről, ismét Buzogány nyer.összeállt a szegedi fal, kétszer is blokkolnak, majd Canellas szerez labdát.Varsandán a rövid felsőbe, 3-2. Bánhidit rántja le Herceg, hetes és két perc. Sigurmannsson értékesíti, 3-3.Zsitnyikov fut keresztbe, elküldi egy csellel a védőt, majd a hosszú alsóba lő, 2-2.Bánhidi lövi az első vendéggólt, beállóból, 2-1.naggyá teszik Buzogányt a szegediek, a másik oldalon Varsandán fut beállóba, kapja a labdát, 2-0.Balogh ziccerben, újabb hazai védés, támad a Gyöngyös, Sego is hárít, Bánhidié a kipattanó.újabb szegedi hiba, Varsandán a balszélről a pipába, 1-0.a Szeged kezdi a meccset, Källman a balszélről, Buzogány védi a rövid sarkon a lövést.Mikulás alkalmából plüssdobálás Gyöngyösön, a szegedi játékosok egy-egy PICK-bikát hoztak magukkal emiatt.akárcsak tegnap Mezőkövesden, ma Gyöngyösön is telt ház előtt játszik a MOL-PICK Szeged, itt azonban lényegesen többen férnek be, kb. 1200-an.ebben az idényben is megmérkőztek már egymással a felek, novemberben 38-29-re nyert otthon a PICK.az előző szezonban is Mikuláskor járt Gyöngyösön a Szeged, azonban keserű szájízzel ment haza, 33-33-as döntetlent játszottak.a tegnapi meccshez képest van változás a szegedi meccskeretben. Eddig 15 nevet írtak be a vendégek, az utolsó helyre Mirko Alilovic, Pedro Rodríguez, Stanislav Kaspárek és Tóth József pályázik, míg Alen Blazevic nem utazott el a mai találkozóra sem kisebb lábsérülés miatt.üdvözöljük olvasóinkat Gyöngyösről, ahol 18 órakor játszik bajnoki mérkőzést a MOL-PICK Szeged férfi kézilabdacsapata. A játékosok mindkét részről 45 perccel a kezdés előtt érkeztek a pályára a bemelegítéshez.36-30-ra nyert a MOL-PICK Szeged férfi kézilabdacsapata szerdán este Mezőkövesden. A magyar bajnok nem tért haza, ma 18 órakor - szöveges online tudósítás lesz - a Gyöngyös otthonában szerepel. Az éjszakát Kövesden töltötte. A játékosok a cipőiket az ajtó elé tették, és ezek nem is maradtak üresen, a Mikulás ajándékkal pakolta tele.Megérdemli a keret, hiszen idén bajnok lett a csapat, a BL-ben a második helyen áll, és az őszi szezonban eddig minden NB I-es meccset megnyert.