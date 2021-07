Augusztus elsején Békéscsabán kezdi az NB II.-t a Szeged-Csanád GA

A Szeged-Csanád GA védelmének fontos része volt Szilvási Péter (26), aki egy kissé váratlanul bejelentette, felhagy a profi labdarúgással, és a magánéletére koncentrálva a családjával hazaköltözik Nyíregyházára.

21 bajnoki meccset játszott a Szeged-Csanád Grosics Akadémia védelmében Szilvási Péter. A labdarúgó NB II. 2020–21-es idényében ezen meccsek közül mindössze négyet vesztett el a csapat, háromszor ikszelt, a maradék 14 mérkőzésen nyert a Szeged. Nyugodtan mondhatjuk, meghatározó játékos távozott a Tisza-parti együttestől, merthogy Szilvási bejelentette: felhagy a profi labdarúgással.

– A családom és a jövőm miatt döntöttem így, pedig tudom, még fiatal vagyok a sportágban – nyilatkozta lapunknak Szilvási.

– Szeretnék végre letelepedni, hiszen megjártam Budapestet, Németországot, Győrt, Szegedet, most pedig hazaköltözöm Nyíregyházára. Megviselt a két évig tartó térdsérülés, de az elmúlt idényben nem voltak fájdalmaim, és egyre jobb formába lendültem. Ám az is igaz, nagy terhet raktak a vállamra Szegeden, talán kicsit lassabban kellett volna visszajönnöm. Imádtam Szegedet, a klub is rendkívül korrekt volt, amikor június 30-ával felbontotta a még két évig élő szerződésemet, és sok barátot szereztem az egyesület révén. Nehéz döntést hoztam, szinte naponta változtak a gondolataim. Nem szeretnék újabb nagyobb sérülést, örülök, hogy most 100 százalékos állapotban vagyok, de szeretnék még a nemsokára megszülető kisfiammal is futballozni. A labdarúgás hobbi marad, az NB III.-ban egy évet elvállaltam, közben a családi vállalkozásban kezdek majd dolgozni.

A Szeged-Csanád GA tegnap egy új játékos érkezését is bejelentette: a támadó Daru Bence és a kapus Molnár F. Tamás után Farkas Aurél is Szegeden folytatja. A Nyíregyházát elhagyó, 27 éves középpályás volt már Szeged-játékos a 2016–17-es szezonban.

Elkészült az NB II. sorsolása, augusztus 1-jén Békéscsabára utazik a Szeged, majd 8-án a III. Ker. TVE-t fogadja.