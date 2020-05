Élvezi az otthonlétet Simon Armilla

Furcsa helyzetként élte meg, de igyekszik ezt az időt is kihasználni Simon Armilla. Az Érd szegedi beállója tartalmas éven van túl, most pedig azért edz, hogy minél jobb formában várja a következő évet.

Tartalmas éve volt Simon Ar­­millának, hiszen az NB I-es Érd mellett a másodosztályban érdekelt Budaörsben is játszhatott kettős játékengedéllyel: a koronavírus-járvány azonban áthúzta a terveket, hiszen a honi kézilabda-bajnokságokat is befejezettnek nyilvánították.

– Egyik klubban sem így terveztük. Az Érdben a két válogatott beálló mellett nem kaptam sok lehetőséget, de sokszor ott voltam a csapatban, ami jó tapasztalatszerzésnek bizonyult. A Budaörssel az utolsó meccsünket elvesztettük a NEKA ellen, nem tudtunk javítani, pedig az volt a célunk, hogy megnyerjük az NB I/B-t. Összességében mégis azt mondom, jó szezon volt, hiányoznak már a lányok, jó lenne, ha újra játszhatnánk.

Hozzátette, eleinte furcsa volt számára a kettős játékengedély, az edzők azonban elosztották a lehetőségeket, amikor fontos meccs volt Budaörsön, azon a héten ott gyakorolt többet.

– Nehezebb volt, mint ha csak egyfelé kellett volna koncentrálni, ugyanakkor többet játszhattam, erre pedig nagy szükségem van – értékelt.

A veszélyhelyzet beállta óta többek között Simon Armilla is összeállított egy videós gyakorlatsort az otthoni edzések idejére.

– Majdnem többet edzek, mint a szezonban. Mindkét klubtól kapok edzésprogramokat, ezeket igyekszem teljesíteni, illetve a napjaimban a tanulás is főszerepet játszik, hiszen az egyetemen elkezdődtek a vizsgák. Rég volt már erre példa, hiszen évekkel ezelőtt elköltöztem, most azonban a családommal lehetek Szegeden. Kihasználom az időt: húgommal és a kutyákkal, nagyokat társasjátékozunk, sétálunk.

Az Érdnél jövőre teljesen át­­­alakítják a csapatot, hiszen lényegesen kevesebb önkormányzati támogatásra számíthat a klub, mint eddig.

– Élő szerződésem van jö­vőre is az Érddel, szeretnék is a klubnál maradni. Egyelőre persze nem tudom, mit hoz a jövő, az biztos, hogy én megteszek mindent, aztán meglátjuk, hogy alakul. Ebben a helyzetben az a célom, hogy ne épüljek le, hiszen szinten tartani is nehéz a járvány ideje alatt. Most van időm az apróságokra, magamra, így az a célom, hogy még inkább rendben legyek fizikailag, mire kezdődik az új idény – zárta a beszélgetést Simon Armilla.