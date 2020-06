Vágó Fanni több területen is kiemelkedőt nyújtott

Statisztikai összesítővel jelentkezett a koronavírus-járvány miatt a tervezettnél korábban véget ért női labdarúgó NB I-es bajnokságról az MLSZ honlapja: akadt olyan mutató, amelyben a St. Mihály a legjobbnak bizonyult az egész mezőnyben.

A bajnokságot ugyan korábban lefújták, de a nemzetközi kupaindulás csak a múlt héten dőlt el a női labdarúgó NB I-ben: végül a Ferencváros szerezte meg előbb a második győzelmet az MTK elleni párharcban, így a zöld-fehérek indulhatnak majd a Bajnokok Ligájában. Ezzel hivatalosan is lezárult a bajnokság, amelyben nem hirdettek sem bajnokot, sem kiesőt, így bár a lefújáskor a nyolcadik helyen állt, ennek értelmében a St. Mihály a következő idényt is az élvonalban kezdheti meg.

Az InStat adatok alapján az MLSZ összegezte a mögöttünk hagyott idényt, amiből kiderül, a csonka idényben a legtöbb párharcot a St. Mihály nyerte meg. A szegedi együttes meccsenként átlagosan 105 párharcot vívott meg sikeresen, megelőzve a Győri ETO-t és az Astrát. Nem csupán a földön, a levegőben sem volt jobb a Tisza-partiaknál, ugyanis átlagosan meccsenként 12 fejpárbajt nyertek meg, maguk mögé utasítva a Haladást és az MTK-t.

A statisztikáknak egy másik szegedi kötődése is akad, ugyanis a mezőnyjátékosok közül a Ferencváros szegedi játékosa, Vágó Fanni emelkedett ki: a válogatott kiválóságnak akadt ugyanis a legtöbb helyzete, a legtöbb kapura tartó lövése és a legtöbb pontos kulcspassza is, nem mellesleg ő lett a bajnokság gólkirálya is.

A St. Mihállyal kapcsolatos további hír, hogy a klub megszerezte a tehetséges Kiss-Lantos Hannát: a Haladástól érkező, korosztályos válogatott labdarúgó az U17-es válogatottban több szegedi klubtársával is együtt játszhatott, családjában pedig több egykori futballista is megtalálható. Az ETO FC Győrtől érkező duó, Csontos Zsanett és Sárosi Csilla, valamint a visszatérő Gál Bianka mellett ő a negyedik nyári érkezője a szegedi klubnak.

Az MLSZ közlése szerint az női labdarúgó NB I új idénye augusztusban indulhat.