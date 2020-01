Egy 15 éves lány verte Venus Williamst

A fiatalság és a rutin küzdelméből – a tavalyi wimbledoni torna első köréhez hasonlóan – ezúttal is előbbi került ki győztesen: a mindössze 15 éves amerikai Cori Gauff két szettben múlta felül 39 éves honfitársát, Venus Williamset.

A férfiaknál a 20-szoros GS-bajnok Federer talán még Williamsnél is könnyedebb meccset játszott hétfőn. Az amerikai Steve Johnson kevés ellenállást tanúsított, így a svájci klasszisnak kevesebb mint másfél órára volt szüksége a győzelemhez szükséges három játszma megnyeréséhez.

A nőknél a címvédő Oszaka Naomi, valamint Serena Williams, a férfiaknál pedig a harmadik kiemelt Roger Federer is magabiztos győzelemmel mutatkozott be hétfőn, az ausztrál nyílt teniszbajnokság főtáblás küzdelmeinek első napján.