Fucsovics szoros meccsen kapott ki Federertől

Roger Federer két szettben legyőzte Fucsovics Mártont a dubaji 2,9 millió dollár (812 millió forint) összdíjazású keménypályás férfi tenisztorna negyeddöntőjében.



Eredmény, negyeddöntő:

Roger Federer (svájci, 2.)-Fucsovics Márton 7:6 (8-6), 6:4



A világranglistán karriercsúccsal 35. magyar játékos előzőleg egyszer találkozott a 20-szoros Grand Slam-bajnokkal, aki a tavalyi Australian Open nyolcaddöntőjében 6:4, 7:6, 6:2-re nyert. A 37 éves svájci klasszis a nyolcadik trófeájáért és karrierje századik ATP-tornagyőzelméért küzd Dubajban, ahol lakhellyel is rendelkezik, és az alapozási időszakokat rendre ott tölti.



Federernek jól indult a 2019-es év, Belinda Benciccsel megvédték címüket a perth-i Hopman Kupán, azután viszont az ausztrál nyílt bajnokságon címvédőként csak a legjobb 16-ig jutott, ahol kikapott a görög Sztefanosz Cicipasztól. Egy hónap kihagyás után most, Dubajban lépett ismét pályára, ahol az első két mérkőzésén három szettre kényszerült. Nyolcaddöntős sikere után a szupersztár elismerően nyilatkozott szerdán Fucsovicsról, kiemelve, hogy jól ismeri őt:



"Néhány éve eljött hozzám edzeni Svájcba, és tavaly játszottam vele az Australian Openen. Nagyon jó játékos, aki nagyon sokat fejlődött az elmúlt időben. Különösen a gyors borításokon képes remek játékra, és ezen a tornán eddig csodálatosan teljesít. Nem lesz egyszerű mérkőzés" - tette hozzá.



A 27 éves Fucsovics januárban a dohai nyolcaddöntőben szettelőnyről kikapott a világelső Novak Djokovictól, majd Sydneyben is a nyolcaddöntő, az Australian Openen pedig a második kör jelentette a végállomást. Szófiában döntőt vívott - ott az orosz Danyiil Medvegyevtől kapott ki -, majd a rotterdami negyeddöntőben az első helyen kiemelt Nisikori Kej győzte le őt.



A nyíregyházi teniszező - aki még sosem vert meg top 10-es ellenfelet - a délelőtt folyamán egy képet tett ki Facebook-oldalára, mely szerint először edzett a dubaji centerpályán, méghozzá fülledt időjárási körülmények közepette.



A helyi idő szerint nyolc óra után kezdődött mérkőzésen kellemes 24 fok várta a játékosokat, akik közül Federer melegedett be nehezebben: Fucsovicsnak rögtön a sokat rontó svájci első adogatójátékánál bréklabdája volt, ám ezt nem tudta kihasználni. A folytatásban mindkét teniszező fogadóelőny nélkül hozta a szerváit, elsősorban annak köszönhetően, hogy jó százalékban ütötték pályára az első adogatásaikat.



Öt-ötös állásnál eső miatt a játékvezető néhány percre felfüggesztette az összecsapást, és bár a kényszerszünet utáni első két pontot - fogadóként - Fucsovics nyerte, Federer fordított, így hamarosan következhetett a rövidítés.



A tiebreakben ugyan a svájci klasszis szerzett előbb előnyt, de Fucsovics fordított, és 6-4-nél a szettért szervált, ám előbb egy ki nem kényszerített hibát követett el, majd az újabb játszmalabdánál - Federer adogatásánál - riválisa lecsapásával szemben volt tehetetlen. A térfélcsere után a korábbi világelső egy jót szervált, majd a nyíregyházi teniszező újabb önhibát követett el, így a svájci klasszisé lett az egyórás nyitó felvonás.



A második játszma elején Federer rögtön brékelt, de Fucsovics szinte azonnal visszavette az elveszített adogatójátékot és 3:2-nél már ő vezetett. A svájci teniszező láthatóan ideges volt, nem volt elégedett a saját játékával, káromkodás miatt még figyelmeztetést is kapott a székbírótól.



Fucsovics 4:3-nál újabb bréklabdához jutott, ám - hiába kérte a sólyomszem segítségét is - Federer hárította a fogadóesélyt. A következő játék maratoni küzdelmet hozott: hatszor volt egyenlő az állás, a korábbi világelsőnek három bréklabdája volt, mielőtt újabb esőszünet következett. A nem várt pihenő Fucsovicsnak tett rosszat, négy labdamenettel később Federer brékelt, és a következő adogatójátékával ha nem is könnyen - Fucsovics mérkőzéslabdát hárított -, de kiszerválta a 1 óra 56 perces találkozót.



Veresége ellenére Fucsovics várhatóan a 31. helyre jön fel a jövő heti ATP-rangsorban.



További eredmények:

Cicipasz (görög, 5.)-Hurkacz (lengyel) 7:6 (7-4), 6:7 (1-7), 6:1

Monfils (francia)-Berankis (litván) 6:1, 6:7 (3-7), 6:2