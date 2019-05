A védettség sem feltétlenül menti meg a szegedi napsugaras házakat

Az 1940-es évek elején közel 310 napsugaras oromzatú ház állt Alsóvároson és Móravároson. A 2004. évi felmérés 68 darab eredeti formájukban legjobban megőrzött, túlnyomórészt az 1879-es árvíz utáni időben, típustervek alapján készült napsugaras oromzatú házat talált

nem 24, hanem 21 napsugaras házat helyezett helyi egyedi védelem alá 2004-ben. Az örökségvédelmi rendelet hatálya alatt egy napsugaras ház védettsége megszűnt – a védelem alapját képező értékeit helyreállíthatatlanul elvesztette. A helyi egyedi védettségű épületek mellett Alsóvároson és Felsővároson hét országos, műemléki védettséget élvező épület is található. A helyi egyedi védettség alatt álló szegedi napsugaras házak listája. Forrás: Szeged város honlapja A Hajós-Liszt utca sarkán álló ház, ami egykor nagyon szép lehetett, jelenleg is szerepel a listán - pedig el tudtuk volna képzelni, hogy ez az a bizonyos ház, ami elvesztette a védelem alapját képező értékeket. Legalábbis ránézésre nem sok maradt azokból. Pedig Szegeden 2004 óta pályázhatnak önkormányzati támogatásra a helyi védelem alatt álló épületek tulajdonosai - elsőként vezették be az országban ezt a lehetőséget. Évenként változik a támogatási keret, idén 39 millió forint. 2018. január elseje óta már nem csak helyi védett épületek felújítására lehet pályázni, hanem a történeti beépítésű területen lévő ingatlanok külső megjelenését érintő felújítására, rekonstrukciójára is, és ebbe beleértendő a tervezési díj is. Ennek a Pásztor utcai épületnek régóta csodájára jár a város. 2017-ben írtuk meg: Népi Építészeti Program néven az állam is támogatja a napsugaras házakhoz hasonló épületek felújítását. - tudtuk meg az önkormányzat válaszából: 18 éve tehát még majdnem 70 ilyen ház állt a városban. Kiderült: Szeged közgyűlése a város helyi építészeti örökségének védelméről szóló 55/2005.(XI.17.) Kgy. rendelet (örökségvédelmi rendelet) jóváhagyásávalAz örökségvédelmi rendelet hatálya alatt egy napsugaras ház védettsége megszűnt – a védelem alapját képező értékeit helyreállíthatatlanul elvesztette. A helyi egyedi védettségű épületek mellett Alsóvároson és Felsővároson hét országos, műemléki védettséget élvező épület is található.A Hajós-Liszt utca sarkán álló ház, ami egykor nagyon szép lehetett, jelenleg is szerepel a listán - pedig el tudtuk volna képzelni, hogy ez az a bizonyos ház, ami elvesztette a védelem alapját képező értékeket. Legalábbis ránézésre nem sok maradt azokból. Pedig Szegeden 2004 óta pályázhatnak önkormányzati támogatásra a helyi védelem alatt álló épületek tulajdonosai - elsőként vezették be az országban ezt a lehetőséget. Évenként változik a támogatási keret, idén 39 millió forint. 2018. január elseje óta már nem csak helyi védett épületek felújítására lehet pályázni, hanem a történeti beépítésű területen lévő ingatlanok külső megjelenését érintő felújítására, rekonstrukciójára is, és ebbe beleértendő a tervezési díj is.2017-ben írtuk meg:az állam is támogatja a napsugaras házakhoz hasonló épületek felújítását. A pályázatot idén is kiírták , de kötelezni senkit sem lehet, hogy éljen a lehetőségekkel. Mint a mellékelt ábra mutatja, van, aki úgy gondolja, egyszerűbb hagyni lepusztulni az értékes épületet. Majd épül a helyére társasház.

Na de hogy került a homlokzatra Isten szeme?

A Szegedi értékek oldal listája a napsugaras házakról.

Egyes feltételezések szerint - Bálint Sándor, a neves szegedi néprajztudós is erről írt - a Nap ősi szimbólumaként jelenik meg a napsugaras házak homlokzatán látható "Istenszöm", amely a Szentháromság barokk ábrázolásával is összefüggött - olvastuk a, ahol egy listát is találtunk a napsugaras házakról. Ez a lista nem egyezik meg teljes egészében a helyi védettség alá vett házak listájával, de vannak átfedések.A szimbólum oltalmazó, bajelhárító szereppel bírt, a néphit szerint távol tartotta a ház lakóitól a betegséget, kárt, elemi csapást. A 18. század pestisjárványai után a hívők, mivel a betegséget Isten büntetésének tartották, országszerte Szentháromságokat állíttattak - áll egy a Dóm téren is. Ekkor lett bajelhárító "amulett" a háromszög, a közepén Isten szemével. Nem csak lakóházak, hanem templomok homlokzatán, oltárakon, szószékeken is megjelenhet - az alsóvárosi templom oltárán is látható.

Szegeden is a 18. században terjedt el a díszítés, amelynél a padláslyuk "Istenszömként" jelenik meg, és az árvízi újjáépítés után típustervekből választhattak a napsugaras házakat építők: ezeknél jobbat igen, de szabálytalant nem építhettek. A típustervek alapján sok száz alsó- és felsővárosi parasztcsalád készíttetett napsugaras oromzatot. Egész utcasorok álltak ilyen házakból a nagykörúton kívüli városrészekben. Mára hetvennél is kevesebb maradt, azok is jórészt egyszínűek. Sokan nem tudják, de ezeket az oromzatokat egykor színesre festették: sárga alapon gyakran barna volt a sugár, világoskéken sötétkék. Voltak piros-szürke, piros-kék kombinációk, de gyakran egy szín más-más árnyalatait használták, előfordult az is, hogy három színt kombináltak a festésnél. Ma már annak is örülünk, ha egyszínűt találunk épségben: ilyen például a Bálvány utcai, helyi védettség alatt álló ház zöld homlokzata.

Kedvencünk ez a zöld csoda a Bálvány utcából.

A Szegedről kivándoroltak vitték magukkal ezt a típusú oromdíszítést: így került el a megyén és a tágabb régión kívül még Erdélybe is. Később, 1940-ben az Országos Nép- és Családvédelmi Alap (ONCSA) programjának keretében is építettek ilyen házakat 4 városban és 16 községben Csongrád megyében, a díszítést Bálint Sándor javaslatára használták. Bár a régi házakból már annyi sincs, mint amikor legutóbb összeszámlálták a napsugaras oromdíszítésű épületeket, a motívum nem veszett ki a Napfényváros építészetéből. Az utóbbi években egyre több ház épül - főleg Alsóvároson, de más városrészekben is - vagy az eredeti oromdísszel, vagy stilizált napsugaras motívummal. Emellett persze jó lenne a régieket is minél tovább megőrizni. A Liszt utcai ház tulajdonosának ez láthatóan nem igazán szívügye.