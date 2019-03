Bejegyzett szabadalmak, gyógyszertől a kőolajig: Dékány Imre kémikus a Magyar Érdemrend Középkeresztjét vehette át

Dékány Imre egyik szabadalma, a fény hatására aktiválható öntisztuló felület egyelőre még csak laboratóriumi modell. Fotók: Török János

A Magyar Érdemrend középkeresztjét kapta meg március 15-i nemzeti ünnepünk alkalmából az Országházban Dékány Imre.

A Magyar Érdemrend középkeresztjét kapta meg március 15-i nemzeti ünnepünk alkalmából az Országházban Dékány Imre, az SZTE Természettudományi és Informatikai Kar Fizikai Kémiai és Anyagtudományi Tanszékének emeritus professzora. Az elismerésre a Magyar Tudományos Akadémia terjesztette fel, Széchenyi-díja után ezt életmű- díjként értékeli.– Összesen 23 bejegyzett szabadalmam van – mesélte a 72 éves egyetemi tanár.– Van például a másik szegedi díjazottal, Vécsei Lászlóval egy közös, jelenleg szabadalmaztatás alatt álló nanomedicina-alkalmazásunk, mely során központi idegrendszerre ható gyógyszert tudtunk úgy nanoméretben becsomagolni, hogy az átjusson a véragygáton.Dékány Imre egyik kiemelkedő munkája a fény hatására aktiválható öntisztuló felület, melyen a baktériumok és vírusok a napfény vagy akár a LED-világítás hatására vegyszerek használata nélkül elpusztulnak. A nanoszerkezetű, vékony réteg a festékekhez hasonlóan vihető fel bármilyen felületre, és legalább két évre megakadályozza a védett felületen a baktériumok szaporodását.– Ezt kísérleti jelleggel már kipróbálták a szegedi klinikumban, folyamatos felhasználáshoz azonban még be kell szerezni néhány engedélyt. Azt gondolom, ez a technológia óriási jövő előtt áll, hiszen az egészségügyben és közösségi helyiségekben, vagy bárhol, ahol nagy a fertőzésveszély, hatékonyan lehet használni. Ráadásul a technológia alkalmas a levegő megtisztítására is. Elsőként a gyermekklinikán szeretném bevezetni a koraszülöttek védelmére, hogy például az inkubátorba ne juthasson be baktérium. Tizenöt év munkája van már ebben, mostanra eljutottam odáig, hogy már gyártókkal tárgyalok.A professzor másik alapkutatásra épülő munkája a kőolaj kitermeléséhez köthető. – A kőolaj szerkezete nanoskálán hasonló a gyógyszerhordozók szerkezetéhez, így köthető össze a két terület – magyarázta. – Algyőn a Mol szakemberei olyan kőolajkiszorítási módszereket használnak fel jelenleg egy több társszerzővel közös szabadalom alapján, melynek alkalmazására megindítható a kutak termelése, és a 20–30 éve a kőzetben letapadt kőolaj megmozdult. Ennek köszönhetően remélhetőleg nem kell bezárni ezt a lelőhelyet.Dékány Imre 2016-ban ment nyugdíjba, a kutatást és a tanítást azonban nem hagyta abba. – Négy-öt évig még mindenképpen szeretnék dolgozni. Szeretek a fiatalok közelében, a laboratóriumban kutatni. Ők már másképp gondolkoznak, ráadásul rajtuk keresztül is követni tudom a világot. És persze bízom benne, hogy végig tudom vinni az öntisztuló felületek iparszerű alkalmazását, hiszen nem az a cél, hogy csupán a laboratóriumban nézegessük, milyen hasznos dolgot fejlesztettünk ki.