Jövőre kezdődhet a Szegedi Törvényszék felújítása

Teljesen megújul a törvényszék Széchenyi téri épülete, amit az Országos Bírósági Hivatal (OBH) a Wagner Gyula Terv keretében a vagyonkezelő Szegedi Törvényszék aktív részvételével végeztet. A rekonstrukció mellett bővítés is lesz, a meglévő 9500 négyzetméteres alapterületű épület mintegy 12 ezer 600 négyzetméteren biztosítja a jövőben a bíróságon dolgozók hatékonyabb munkavégzését.



Az OBH elnöke, Handó Tünde már tavaly tavasszal is beszélt a Széchenyi téri épület felújításáról. Akkor sajtótájékoztatóján azt mondta, 5 milliárdból újulhat meg a törvényszék, és a rekonstrukció részeként különleges tetőzetet terveztek az épületnek. Az akkori tervek azonban nem nyerték el a Műemlék Tervtanács tetszését. Ahogy idén áprilisban Szeged főépítésze, Fehér Éva lapunknak elmondta, a tervtanács szerint az üvegtető egyáltalán nem illik a városképbe, illetve azt is kifogásolták, hogy „túlépített" lenne az épület, ha minden az OBH eredeti tervei szerint valósulna meg.



Mára elhárultak az akadályok, az épület átalakítására vonatkozó építési engedélyezési tervet november 15-én kapta meg a törvényszék, és már a kiviteli terveket készítik. Amint azt véglegesítik, kiírják a közbeszerzést, így az építési munkálatok a jövő év második felében kezdődhetnek meg.