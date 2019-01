Két lábon járó Pick-rajongó őz szökött be a sportcsarnok udvarára - fotó, videó

Fotó: Kuklis István

Egy őz tévedt be csütörtökön az újszegedi sportcsarnok udvarára. Amíg a vadászok fogócskáztak vele, a környékbeliek azt találgatták, hogyan került oda az állat. Pedig nem ez az érdekes, hanem hogy miért. Én pedig már meg is adom erre a választ.Két lehetőség is van. Az egyik, hogy alapból rajong a kézilabdáért, természetesen Pick Szeged-drukker, és meg akarta nézni az esti edzőmeccset. A másik pedig – ami szerintem szórakoztatóbb és valószínűbb is – szintén az esti meccshez köthető. A kóbor őz olyan, mint én, szeret röhögni a furcsa hangzású neveken. Az esti macedón ellenfél pedig ilyen volt. Úgy hívják a csapatot, hogy RK Eurofarm Rabotnik. Legszívesebben tennék ide egy szmájlit, de nem engedik. De értik, ugye? ROBOTNYIK. Szerintem ez viccesen hangzik. Amúgy szegény pára végül nem látta a meccset. Beszéltem Veprik Róberttel, a vadaspark igazgatójával, aki elmondta, hogy még kora délután sikerült lekapcsolniuk a nagy rohanásban néha két lábon közlekedő állatot. Elkábították, és most egy darabig a vadasparkban pihen, aztán pedig szabadon engedik. Amúgy azért kellett elkapni az őzet, mert balesetveszélyes volt, bármikor kiugorhatott volna az autók elé – mondta még Veprik Róbert.