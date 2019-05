Semmelweis szkenner került a klinikára - mutatjuk fotókon, hogy működik

A kézhigiénés világnapon az SZTE Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézetében helyet kapott egy Semmelweis szkenner.– Többféle gépünk van a fertőtlenítésre, rögtön a kezük megtisztításával kezdik a látogatók, ha belépnek ide. Ezt követően felvesznek egy kis köténykét – magyarázta a klinika orvosa, Hankovszky Péter a bejárat mellett állva, fel is véve azt a bizonyos köntöst, s bemutatva egy egyszerű fertőtlenítő használatát. – Ezekre az elővigyázatosságokra szükség van, hogy ne vigyenek és ne is hozzanak be rezisztens kórokozókat az ide érkezők.A Semmelweis szkenner egy szokványos külsejű készülék. Használata előtt le kell fertőtleníteni a kezeket, minden területre alaposan ügyelve. Majd felváltva mindkét tenyerünket be kell helyezni a szkennerbe. Az pár másodperc után kimutat egy képet. A monitoron két kéz jelenik meg. Ha jól végeztük a dolgunkat, akkor zöld mind a kettő. Ha nem, akkor egyes részek, vagy nagyon rossz esetben mindkét kéz pirosan villog. Ez azt jelenti, hogy ahol piros, oda nem jutott fertőtlenítő, így baktériumok lehetnek a területen.Délután az I. számú belgyógyászati klinika tantermében Scherer Péter rendezésében A kézmosás fontosságáról című vidám színházi előadást játszották, előtte Molnár Tamás professzor, tudományos dékánhelyettes mondott köszöntőt.