Vannak, akik nem járhatnak nyáron sem rövidnadrágban

Hiába a tél vagy a nyár, a tűzoltók munkájához nélkülözhetetlen és kötelező is az egyenruha. FOTÓ: KUKLIS ISTVÁN

Nyáron a hatalmas forróság, télen pedig a nagy hideg ellen a közönséges földi halandó valahogyan tud védekezni. Nyáron levetkőzik, télen pedig felöltözik. Viszont ha valaki szétnéz Szegeden, amikor éppen bevetésen vannak a mentők, a tűzoltók vagy a rendőrök, azt látja, hogy ők, akármilyen idő is van, tetőtől talpig egyenruhában vannak. Pedig a mentőszolgálat, a katasztrófavédelem és a rendőrség is igyekszik segíteni a dolgozóinak kánikula idején, azonban egyvalamiből biztosan nem engednek: a szabványos egyenruhát hordani kell. Molnár Krisztina, a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője azt mondta, hogy a tűzoltók – érthető okokból – nem vetkőzhetnek lejjebb munka közben, hiszen a ruhájuk védi őket a forróságtól. Ők a legnagyobb tűzesetekkor is csak védőitalt kapnak.Ugyanezt megkapják az Országos Mentőszolgálat dolgozói is. Nekik annyival könnyebb, hogy az új mentőautókban már dupla klíma van, és hőségriadó idején igyekeznek megkétszerezni a pihenőidejüket – válaszolta kérdésünkre Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat kommunikációs és pr-vezetője.A rendőrség pedig egyáltalán nem viccel. Az Országos Rendőr-főkapitányság Kommunikációs Szolgálatától megtudtuk, hogy hőségriadó esetére van egy külön utasításuk. Ebben viszont tényleg minden benne van, a kötelező pihenőidőn át az egészségi állapot ellenőrzéséig.Érdekes, hogy a szigor a bíróságokra is érvényes. Nemhogy a bírák nem hordanak rövidnadrágot, oda elvileg bemenni is csak hosszúnadrágban lehet.