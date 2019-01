A Metallica frontembere, James Hetfield kapja el a sorozatgyilkost az új Ted Bundy filmben

A film Ted Bundy, az USA egyik leghírhedtebb sorozatgyilkosának történetét mondja el, aki több mint 30 nőt gyilkolt meg 1974 és 1978 között - a lehető legkegyetlenebb módokon.A produkcióban a Metallica frontembere alakítja Bob Hayward rendőrt, az első igazságszolgáltatót, aki letartóztatta a bűnözőt 1975-ben.A közel két perces előzetesben Zac Efron szereplésén van a hangsúly, aki a gyilkos szadizmusát és nemtörődömségét mutatja meg alakításában. Ted Bundy önmagát is a legszívtelenebb emberként írta le, és élvezte, hogy bűncselekményei miatt híressé vált.Zac Efron mellett Lily Collins is magára vonja a figyelmet, hiszen ő játssza a gyilkos barátnőjét, Elizabeth Kloepfert.A filmet Amerikában, a Sundance filmfesztiválon mutatják be január 24. és február 3. között.