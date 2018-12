Megjelent a Soulwave legújabb klipje, a Képtelenség!

A dalra alapvetően jellemző a boldog összhang, némi szorongással vegyítve. Érzelmi kérdéseket vet fel, kételkedés egy bizonytalan kapcsolatban, olyan személy iránti vonzalom, akiről nagy bizonyossággal tudjuk, hogy fájdalmat fog okozni nekünk, de mégis ha a közelében vagyunk, akkor érezzük teljesnek magunkat.



A videoklipben szerették volna vizuálisan is megjeleníteni a dal lényegét. A srácok fehérbe öltözve dobolják egymást színes bombákkal a felvétel során. Közvetíteni akarták az érzést, amikor a fakó hétköznapokban kapjuk az impulzusokat, amik az érzelmi skála minden pontját érintik.



A Képtelenség előfutára is egyben a következő lemezüknek, amelyen egy új oldalát láthatjuk a bandának.



A 2012-ben újjáalakult, alternatív – rockot játszó indie zenekar egyre nagyobb népszerűségnek örvend az utóbbi időben, a szakma elismerését is elnyerte, amikor idén márciusban átvehette a Fonogram-díjat.