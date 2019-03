Megjelent Hozier várva-várt második albuma!

Wasteland, Baby! első kislemeze a már EP-n is megjelent Nina Cried Power volt, mely Barack Obama 2018-as toplistájára is felkerült, és több mint 20 milliószor streamelték világszerte. Ezt követte a Movement, ami alig néhány hónap alatt szintén a Hozier-koncertek közönségkedvence lett.



Az album mind a témákat, mind a zenei megoldásokat tekintve nagyon sokszínű: a szövegekben szó esik a szent és a profán közötti elmosódó határokról; a személyes és a politikai ügyek összefonódásáról az életünkben; a szerelem és a káosz szoros kapcsolatáról – és az apokalipszisről is. Mindezt a fejtegetést pedig a rock, a soul, a gospel és a folk különös elegye festi alá.



Hozier-nek a Take Me To Church hozta meg az áttörést, ami 2015-ös megjelenése után szinte azonnal gigasláger lett; megkapta a legjobb dalért járó Billboard Music Awardot, és ugyanebben a kategóriában bezsebelt egy Grammy-jelölést is. Érdekesség, hogy a dalhoz készült, különleges klipben szereplő Sergei Polunin táncművész a Movement klipjének főszereplője is.