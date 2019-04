Nem jó hír: rekordmeleg van Alaszka északi részén

Rick Thoman klímaszakértő, a fairbanksi Alaszkai Klímakutató Központ munkatársa szerint az északi partvidéken fekvő Barrow városban a hőmérséklet az elmúlt héten mínusz 1 Celsius-fokra emelkedett, holott ilyenkor mínusz 20 Celsius-fok a megszokott.



Sok városban mérnek rekordhőmérsékleteket. Thoman meglátása szerint összefüggés tapasztalható a Föld általános felmelegedése és az enyhe időjárás között. "Áprilisi vagy májusi időjárás volt márciusban, és a február is szokatlanul meleg volt" - mondta.



Alaszka megsínyli a túl enyhe időt: több szánhúzóversenyt le kellett mondani a hóhiány miatt. A közlekedésben is okoz problémákat a hőmérséklet emelkedése, a befagyott folyókat ugyanis nem használhatják közlekedésre az autók és teherautók, mivel túl vékony rajtuk a jég.



A fókapopulációt is érinti a túlzottan enyhe idő, az anyaállatok ugyanis normál esetben a jégen hozzák világra borjaikat.