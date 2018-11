Az édesapa betegsége miatt romlott a helyzetük - Vezetékes vízre vágyik a hatgyermekes család

Várjuk adományaikat



A lapunkban bemutatásra kerülő 12 család számára a jóakaratforintokat december 14-éig várjuk a Lapcom Média Alapítvány 12096705-01312657-00200005-ös számlaszámára, vagy csekken is befizethetik, amelyet hétfői lapunkhoz mellékeltünk, illetve ügyfélszolgálatainkon megtalálnak. Akinek kérdése vagy más jellegű felajánlása van, a 62/567-825-ös telefonszámon jelentkezhet munkaidőben. Bútort, műszaki cikket és egyéb, tárgyi adományokat csak abban az esetben fogadunk, ha azok megfelelő állapotúak, és a támogatott családoknak valóban szükségük van rá. Ezeket előzetes egyeztetés után a Szabadkai úti székházunkba vagy a helyileg illetékes Karitász Alapítvány irodájába vihetik el a felajánlók, vagy közvetítésünkkel közvetlenül a kiválasztott családnak is átadhatják.



A lapunkban bemutatásra kerülő 12 család számára a jóakaratforintokat december 14-éig várjuk a Lapcom Média Alapítvány 12096705-01312657-00200005-ös számlaszámára, vagy csekken is befizethetik, amelyet hétfői lapunkhoz mellékeltünk, illetve ügyfélszolgálatainkon megtalálnak. Akinek kérdése vagy más jellegű felajánlása van, a 62/567-825-ös telefonszámon jelentkezhet munkaidőben. Bútort, műszaki cikket és egyéb, tárgyi adományokat csak abban az esetben fogadunk, ha azok megfelelő állapotúak, és a támogatott családoknak valóban szükségük van rá. Ezeket előzetes egyeztetés után a Szabadkai úti székházunkba vagy a helyileg illetékes Karitász Alapítvány irodájába vihetik el a felajánlók, vagy közvetítésünkkel közvetlenül a kiválasztott családnak is átadhatják.

Kolompár József feleségével, Zsuzsával és hat gyermekükkel 23 éve él a szentmihályi családi házban. A kerítés nélküli házon sötétben is látszott: toldozgatva, foldozgatva van. Bent tisztaság fogadott bennünket, pedig Zsuzsa mindennap vödörben hordja be a vizet a kútról.Otthonuk ugyanis nem összkomfortos, bár villanyuk van, a vezetékek a falon lógnak, nincsenek behúzva a falba. Az épület régen bakterházként működött, mint megtudtuk, most IKV-s bérlemény, még József édesapjáé volt, tőle örökölte a bérleti jogot.Az édesanya, Zsuzsa vacsorát főzött, mikor megérkeztünk, közben szigorúan ránk szólt: vegyük le a cipőnket. Első látásra feltűnt, figyel a rendre a családanya. A háromszobás ház nagyobbik szobájában Klaudia, Amanda, Zsuzsa és Gábor üldögélt. A legidősebb fiú, Jóska még dolgozott ottjártunkkor, később érkezett. Ő 19 éves, őt követi a 17 éves Ricsi, majd kétévente jöttek a többiek.Két-három éve kezdett a családapa betegeskedni, azóta élnek rosszabb körülmények között. – Lumbágóm van, amikor az egészségem engedi, akkor tudok munkát vállalni. Segédmunkásként szoktam dolgozni az építőiparban, anyagot keverek, kéz alá dolgozom. Ám most tüdőgyulladásom volt két hétig, nem tudtam menni – meséli József. Mint mondja, ez nagy kiesés a családnak, ha nem beteg, egy hét alatt megduplázza a havi bevételüket. Most nem sokkal több mint 100 ezer forintból kell megélniük havonta, ez maximum a számlákra és ételre elég.A vékony édesanya mindennap maga hordja be a több vödör vizet főzéshez, fürdéshez, mosogatáshoz, iskola után a lányok is segítenek neki. A fiúk tűzifát vágnak, most azzal fűtenek egy szobában, amit az önkormányzattól kapnak. Zsuzsa előrelátó, a hónap elején bevásárol, ha teheti, estére mindig meleg ételt főz, a gyerekek az iskolában esznek napközben. A két nagyobb fiú már végzett, Klaudia cukrásznak készül, a kisebbek a Fekete István Általános Iskolába járnak. A szülők figyelnek rá, hogy mindannyian szakmát tanuljanak.József reméli, hamar felgyógyul, és újra tud pénzt keresni. Napról napra élnek, nagyobb dolgokra nem futja, így például a ház felújítására sem. Legnagyobb vágyuk egy összkomfortos ház. – Már az is segítség lenne, ha be tudnánk vezettetni a vizet a házba. Az még nem gond, hogy tárcsás mosógéppel vagy kézzel mosok, de a fürdéshez mindig vizet kell melegíteni – magyarázta Zsuzsa. A tető is meg van rogyva, sűrűn beáznak, egyszer a konyha plafonja majdnem beomlott. – Elengedhetetlen a tetőszerkezet javítása, és tűzifára is mindig szükségünk van – részletezte József. A háznak rossz a lábazatszigetelése, ezért beázik az egyik oldalsó fal is.A közelgő karácsonyról azt mondták: annak is örülnek, hogy a meleg vacsorát majd együtt fogyaszthatják el.– Nagy valószínűséggel ajándékokra idén nem futja, de meleg van bent, és enni is tudunk adni a gyerekeknek, sőt karácsonyfánk is lesz – mondta József. A gyerekek persze kívántak a Jézuskától, a legkisebb lány, Zsuzsa óriásmacit vagy Elza babát szeretne, míg a 9 éves Gábor számítógépes játékra vágyik.