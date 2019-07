Ezeket az autókat vettük eddig idén

Esztergomban készül a Mi Autónk. Újra a Vitara vezeti a hazai eladási listát. FOTÓ: DM

Erődemonstráció



Jó néhány különleges, illetve nagy teljesítményű autó kapott rendszámot az év első felében Magyarországon: 13 BMW X6 M modell, 14 darab Porsche 911,

22 Audi e-tron, 25 hatszáz lóerős BMW M5, 35 Mercedes-Benz G63/G65 AMG, 56 darab BMW X5 M modell és 57 Mercedes-AMG GT!

11 700 modellel a márkák között átvette a vezetést a Suzuki, a Ford 11 100, az Opel 6500 autót értékesített az év első hat hónapjában – negyedik a Skoda, ötödik a Volkswagen, az utóbbi két darab híján hatezer autóval.A személyautó-márkák versenyében nagy előnyt épített fel a Suzuki, ugyanis ha a Ford eladásaiból kivonjuk a kishaszongépjárműveket, „csak" 7100 autó marad. Ami persze így is javulás az egy évvel ezelőttihez képest. Szépen fejlődik a 6500 modellt értékesítő Skoda és a valamivel hatezer felett járó Opel is, mindkét márka jobb eredményt ért el, mint tavaly. Ötödik helyre a Toyota jött fel, 89 autóval megelőzve a hatodik Volkswagent.Ezután a Dacia és a Fiat következik, mindkét márkának van olyan versenyképes ár/érték arányú hétszemélyes modellje – a Lodgy és a Combo –, amivel a családi autóvásárlási kedvezménynek köszönhetően sokat javíthatnak a második fél évben.A sor végén a Smart 49 autója csaknem kétszeres, a DS 25 darab modellje két és félszeres növekedés. A Tesla is sokat javított, de még így is csupán 16 elektromos járművet tudott értékesíteni. Pluszban van a Ferrari 9, a Maserati 8, a Bentley 4 és az Aston Martin 2 autóval – az utóbbi megduplázta tavaly első félévi eladását…A magyar személyautó-piacon 2019-ben a szabadidő-autók a legnépszerűbbek, 27 500 modell tette ki az eladások közel 38 százalékát. A bestseller az Év Magyar Autója 2020 díjra jelölt esztergomi gyártású Suzuki Vitara 5093 darabbal. A népszerűségi listán ezután az alsó középkategóriás járművek következnek, ezek az eladások háromtizedét jelentik. Itt is a Suzuki a nyerő, az SX4 S-Crossból 4703 fogyott. E két modell vezeti az abszolút eladási listát is a Skoda Octavia, a Dacia Duster, az Opel Astra és a Renault Clio előtt. Utóbbi egyben a legnépszerűbb kisautó is, 1710 darabbal.A legkelendőbb egyterű a Kia Venga, a felső középkategóriás kocsik közül legtöbben Volkswagen Passatot vásároltak.