Az üvegbetontól a borosüvegig

A borászkodás is jól áll neki. Losonczi Áron egy sikeres vállalkozás mellett kezdett el borokkal foglalkozni. Fotó: Majzik Attila

Bár a családjukban mindig volt szőlő, eleinte mégsem vonzotta a borászkodás Losonczi Áront. Aztán ez a helyzet fokozatosan megváltozott.– Nagyapám és apám is készített bort, engem viszont kötéllel sem lehetett levinni a pincébe. Aztán 2013-ban elhunyt édesapám a szüret után, a lefejtett bor ott állt a pincében, valamit tenni kellett. Belevágtam – emlékszik vissza az indulásra a mérnök-borász. A csongrádi feltaláló – nevéhez fűződik a fényáteresztő beton, azaz az üvegbeton kifejlesztése – folyamatosan képezi magát, rengeteget olvas a témában, borászokkal beszélget és persze fejleszt, a legmodernebb technikát alkalmazza öregszőlők- beli birtokukon.– Kis területen, 0,7 hektáron gazdálkodunk, inkább a minőségre, mint a mennyiségre koncentrálunk. Úgy gondolom, ha valamit csinálunk, azt csináljuk jól. Két éve telepítettünk szőlőt, kékfrankost és cserszegi fűszerest, de szeretnénk Irsai Olivért, kadarkát és chardonnay-t is ültetni. Csongrád nem olyan fehérboros város, de szerintem azért ezeket a fajtákat is sokan kedvelik majd – beszélt borászatáról.A Losonczi Családi Borászat nemrég kapta meg az engedélyt, hogy kereskedelmi forgalomba kerülhetnek a boraik, ezért nem sok a szabadidejük mostanában. – Van dolgunk bőven, most építkezünk, viszem az üvegbetonos cégem, a kislányunk pedig kétéves – egyébként ő a rozénk névadója is. Ezt a bort választották 2017-ben Csongrád Város Közönségborának. Egyelőre a kékfrankosunk van kereskedelmi mennyiségben, főleg helyben árulunk, de vannak vidéki partnereink is. Alakítjuk az arculatunkat, a névadási stratégiát, én a borászattal törődöm, a párom, Zsófi pedig a marketinggel. Jövőre pincét is építünk, szeretnénk a borturizmussal foglalkozni – vázolta terveit a borász.