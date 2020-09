A Szeretem Vásárhelyt Egyesület rendezvényén 150-en sportoltak – Fotók

Második alkalommal rendezte meg a Szeretem Vásárhelyt Egyesület a Vásárhely Bajnokai versenyt. Három sportágban folyt a küzdelem. Egyéni versenyekre is lehetett nevezni. Összecsaptak a legjobb tripladobók, és a félpályás kosárra dobók is. A résztvevők szerint még több hasonló rendezvényre lenne szükség Hódmezővásárhelyen.

A II. Vásárhely Bajnokai Sportkupán három sportágban, kosárlabda, kispályás foci, e-sport, mintegy 150-en küzdöttek a győzelemért szombaton, a Hódtói Sportcentrumban. A legjobbak értékes nyereményeket kaptak, mindezeken túl a játéké, a sportolásé volt a főszerep.

A sporttal közösséget lehet építeni

– Nyolc kispályás focicsapat és ugyancsak nyolc streetball csapat nevezett a kispályás bajnokságra. Az egyéni versenyszámokra is igen szép számmal neveztek – mondta a rendezvény közben megtartott sajtótájékoztatón Juhász Tünde, a Szeretem Vásárhelyt Egyesület egyik alapítótagja, elnökhelyettes.

– A Szeretem Vásárhelyt Egyesület alapcélja a közösségépítés. Olyan rendezvényeket, programokat szervezünk most már több mint 2 éve, amelyek valamilyen szempontból összehozzák a vásárhelyieket. A szabadidősport is egy kiváló közösségteremtő időtöltés. A mozgás jó kedvet, jó kapcsolatokat teremt. Így evidens, hogy a sportrendezvények is kiemelt figyelmet kapnak egyesületünk életében. Az elmúlt két évben ez vált az egyik fő profilunkká. Ez már a második kupánk. A tavaly őszi bajnokság sikere ösztönzött arra bennünket, hogy legyen folytatás. Mivel a program már délelőtt kezdődött, látszik, hogy milyen remek a hangulat, ráadásul az időjárásra sem lehet panaszunk – említette meg Juhász Tünde.

Tripla vagy semmi

A Vásárhely Bajnokai rendezvény sportágairól Farkas Ádám, a Szeretem Vásárhelyt Egyesület tagja beszélt.

– A kispályás focira 5+1 fős csapatok nevezhettek. A stretballban 3-3 fő kosarazik egymás ellen, a meccsek 10 percesek, vagy 21 pontig mennek. Az e-sportot X-boxon játsszák, kétfős csapatok mérkőznek egymás ellen. Egyébiben pedig tripladobást és félpályás dobóversenyt hirdettünk.

Handa Csaba a Fekete sas csapatát erősítette.

– Reggel hívtak a fiúk, hogy jöjjek, szükség lenne rám a csapatban. Azonnal igent mondtam. Most még a kispadon ülök, de perceken belül pályára lépek. Remélem, sikerül gólt rúgnom. Egyébként remek a hangulat, jó a buli. Ha nyerünk, ha nem, megérte eljönni.

Volt aki csak szurkolni ment

A vízilabdás Barna Dániel nézőként vett részt a Vásárhely Bajnokai rendezvényen.

– Jó idő van, hétvége, én pedig mindenféle sportot szeretek. Most hol a focit nézem, hol a kosárlabdát. Szinte minden csapatban vannak barátaim, ismerőseim. Jó színvonalúak a meccsek. Nagy a küzdelem, mindenki élvezi a játékot – mondta a fiatal sportoló.

A rendezvény eredményei: Streetball: 1. Team Nemanja 2. Major Dávidék csapata 3. Farkas Ádámék csapata. Kispályás foci: 1. Flegmatico 2. Bereczki Patrikék csapata 3. Penna After Team. E-sport: 1. Máté Marcell/Máté Zsolt 2. Barna Dániel/Katona Péter 3. Papp Ernő/Sörös Hunor. Tripladobó verseny: 1. Knyur Soma 2. Megyesi Dániel 3. Kis Martin. Félpályás dobóverseny: győztes: Kandó Zsombor.