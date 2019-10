Kecskejégkrém is volt a kisteleki sajtfesztiválon – Fotók

Huszadik alkalommal rendeztek sajt- és gasztronómiai fesztivált Kisteleken.

A szombati programon idén is a sajtoké volt a főszerep, a sportcsarnokban a város gyárának termékei mellett családi vállalkozások kézműves finomságait is lehetett kóstolni, vásárolni. A tehéntejből készültek mellett juh- és kecsketejes sajtokat, illetve különlegességeket is hoztak a kiállítók.

– Ordagolyó kókusszal – mutatta be a leginkább bonbonra emlékeztető termékét az egyik árus. Mint mondta, a savóból kicsapódó fehérje semleges ízű, így akár desszertet is lehet belőle készíteni. Nála egyébként az egész stand inkább cukrászdára hasonlított, sajtjait ugyanis torta formájúra alkotta meg és díszítette. Találtunk azonban ennél is különlegesebb termékeket, egy másik helyen ugyanis gyümölcsös kecskeivójoghurtot kínáltak, szóróanyagukból kiderült, kecskejégkrémet is készítenek.

Aki időben érkezett, nem csak tejtermékekkel lakhatott jól. Nagy bográcsokban rotyogtak a szakácspárbaj résztvevőinek ételei, amelyek közül volt, amit olyan gyorsan elkapkodtak, hogy délután 1 órára már el is mosogattak a főzés után. Hasonlóan nagy sikere volt a szilvás gombócnak, amely évek óta a rendezvény egyik favoritja. Egy órával a déli harangszó után már abból sem volt egyetlen szem sem, így aki későn érkezett, sült tökkel vigasztalódhatott, amelyet szintén helyben készítettek.