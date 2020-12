Praktikák a karácsonyi online kapcsolattartásra

A koronavírus most szétszakította a családok egy részét, de online azért együtt lehetünk szüleinkkel, nagyszüleinkkel, sőt, az ajándékozás is megoldható.

Tavaly közel 1000 milliárd fo­­rintot költöttek a magyarok különböző üzletekben online vagy személyes vásárlással karácsonyi ajándékokra. Idén a legtöbben online vásárolnak, de sokaknak nem adatik meg, hogy a megvásárolt ajándékokat átadják, vagy az, hogy a szentestét családjukkal töltsék, többnyire azért, mert vigyáznak idős hozzátartozóikra.

Egyedül nehéz

Ebben az időszakban többször fordulhatnak elő depressziós tünetek, mint máskor. Idén annak kell elejét venni, hogy ezt a karácsony alatt egyedül töltött idő előhozza. Erre a szak­­emberek már adtak olyan tippeket, hogy jó, ha az ember ilyenkor elfoglalja magát, fát díszít, főz valami finomat, vagy éppen vásárol magának egy olyan dolgot, amire már nagyon régóta vágyott.

Ajándékozás másképp

Az idei év feladja a leckét az ajándékozás terén. Volt egy kérdésünk az online felületünkön arról, hogy mennyit költenek idén karácsonykor. A válaszokból kiderült, hogy a legtöbben nem terveztek nagy bevásárlást, a lényeg a család lenne. Egy másik felmérés szerint azonban a magyarok egy része az idei évben több mint 52 ezer forintot költ ajándékokra. Sokan arról nyilatkoztak, hogy kevesebb embernek vásárolnak, de többet költhetnek rájuk.

Viszont ha azokat sem sze­retnénk kihagyni, akiket normális körülmények között személyesen megajándékoznánk, nekik is van pár opció.

A becsomagolt meglepetés postán, vagy egy futárszolgálaton keresztül is eljuttatható családtagjaink felé.

Ha pedig nem a meglepetés élménye a lényeg, hanem az, hogy ajándékozzunk, az is jó ötlet lehet, ha online rendel valamit az ember, és egyből annak a személynek a címére kéri a portékát, akit azzal meg szeretne lepni.

Online egy egész család

Rengeteget jelenthet, ha karácsonykor egy előre megbeszélt időpontban – például az ünnepi vacsora után – az egész család leül a képernyő elé, és az egyik okoseszközön videóhívást indít. Ez azért jobb, mint a telefonhívás, mert itt látják egymás arcát, a gesztusokat, és hosszabban beszélgethetnek, mint azt telefonon tennék.

Az előre megbeszélt képernyőkép készítése a karácsonyi családi fotót is helyettesítheti idén, ez az opció már a legtöbb csetapplikációban elérhető.

A koronavírus-járvány első hulláma alatt, főleg a távoktatás miatt megnőtt a kereslet azokra a programokra, amelyeken egyszerre többen tudnak online megbeszélést tartani videóhívás keretében. Ezt arra is használhatja egy nagyobb család, hogy minden hozzátartozónk egyszerre jelentkezzen be, így videón is összehozható egy teljes családi találkozó.

Segítsünk a beállításokkal

Néhány internetszolgáltató szokott karácsony alkalmából valamilyen akciót, esetleg nagyobb adatforgalmat ajándékozni, segíthetünk nagyszüleinknek ezt kihasználni. Mind­emellett érdemes a család idősebb tagjainak okos­eszközeit szoftverfrissítéssel karban tartani, így biztosítható a fent említett videóbeszélgetés zavartalansága.

Várjunk az ajándékok kibontásával

Ha az online videószoba létrejött, meghittebb, ha a családtagok megvárják egymást az ajándékok kibontásával.

Sokkal nagyobb az öröm, ha láthatja az ember szerettei arcát, mikor kinyitják nekik szánt csomagjaikat.

Ha nincs okostelefon vagy számítógép

Az egyik leghasznosabb oldala a modern technológiának az online kapcsolattartás lehetősége, de semmiképpen nem helyettesíti a személyes találkozást. Az, hogy látjuk szeretteinket, mikor beszélünk velük, még nem hozza őket a közelünkbe. Egy képeslap, vagy írott levél viszont megmarad, minden egyes ré­­sze érték, fő­­leg azért, mert az adott személy írt rá, rajta lehet a régi otthon illata, sok személyes emlék kötődhet még egy laphoz is.

Nagyszüleink nem feltétlen tudják fogadni az e-maileket, ezért szép ajándék lehet az is, ha levelet írunk, és a borítékba egy pici emléket vagy fényképet csúsztatunk a szöveg mellé.

Most nem a találkozás a legfontosabb

A koronavírus-járvány miatt kialakult helyzetben vigyáznunk kell egymásra. Jelenleg úgy vigyázunk a legjobban, ha nem veszélyeztetjük családtagjaink egészségét.