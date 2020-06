A babaváró támogatásból még mindig főként ingatlant vásárolnak vagy felújítanak

A koronavírus járvány miatt elrendelt jelenlegi veszélyhelyzetben ráadásul igényelni is egyszerűbb a támogatást.

A babaváró támogatást igénylők körében még mindig az ingatlanvásárlási vagy felújítási cél a legnépszerűbb. A kérelmezők több mint fele, 54 százaléka lakás vásárlásra tervezi fordítani az összeget, további megközelítőleg ötöde (18,6 százaléka) pedig felújítaná vagy korszerűsítené meglévő ingatlanát – derül ki a Duna House Pénzügyek, mintegy 500 idei babaváró ügyletet a felhasználási célok szerint vizsgáló felméréséből.

A már meglévő hitelek kiváltása, esetlegesen részleges előtörlesztése szintén jelentős súllyal szerepel az igénylések között, a kedvező feltételek miatt a babavárót felvevők 12 százaléka szeretné ezekre fordítani a megítélt összeget – írja a Magyar Nemzet.

Az ingatlanvásárlási céllal felvett babaváró hiteleket a legnagyobb részben önerőként szeretnék használni az ügyfelek a tranzakció során, amelyre korlátozások nélkül csak 90 nap után van lehetőség.

Amennyiben ezen határidőn belül találják meg álmaik otthonát, a szabályozás alapján a bankok már csak különböző mértékben engedik terhelni jelzáloghitellel az ingatlant. Ezek jelentős különbségeket eredményezhetnek, amelyeknél így akár több millió forintos eltérések is jelentkezhetnek.

Példaként a Duna House egy család számára normál nagyságú 40 millió forintos ingatlannal kalkulált, amelyet a 90 napon belül felvett babaváró támogatással és hitellel szeretnének megvásárolni. A korlátozó szabályok miatt a felvehető hitelösszeg a legtöbb banknál 29,5 millió forint lehet, ami jól mutatja, hogy csak a babaváró támogatás nem elég az önerőhöz.

A szigorúbban szabályozó bankok esetében tovább romlanak a lehetőségek: jellemzően már csak 26 millió forint felvehető hitelösszeget hagynak jóvá, amelyhez az ügyfél részéről 14 millió forint önerőnek kell rendelkezésre állnia. Igaz, a legkedvezőbb forgatókönyv esetében, akad olyan hitelintézet is, amely akár 32 millió forintos kölcsön-összeget is engedélyez, de itt különböző részletszabályoknak kell megfelelni. Az ilyen mértékben különböző szabályozás összehasonlító vizsgálata miatt is érdemes pénzügyi szakértő segítségét igénybe venni, aki a leghatékonyabb megoldást tudja ajánlani az ügyféligények alapján – tanácsolja a cég.

A koronavírus járvány miatt elrendelt jelenlegi veszélyhelyzetben a babaváró támogatáshoz is kapcsolódó egyszerűbb és kevésbé szigorú átmeneti szabályozást vezetett be a kormány. A jelenlegi hírek szerint ezek a rendelkezések még közel egy hónapig lesznek érvényben, így addig könnyítésekkel lehet és a szakemberek szerint érdemes is felvenni a támogatást.

Az öt legfontosabb változás a veszélyhelyzet alatt:

Egyszerűbb igénylés, elég az egyik fél: a házastársak meghatalmazhatják egymást a babaváró hitel, lakáscélú állami támogatások iránti együttes igénylés mindkettőjük nevében való benyújtására és minden szükséges jognyilatkozat megtételére. Így például a várandós kismamának a jogszabály által meghatározott esetekben egyáltalán nem kell bankba mennie.

Szülés után is igényelhető a babaváró támogatás: A veszélyhelyzet időtartama, vagy az annak megszűnését követő legfeljebb 30 napos időszak alatt született gyermek esetén is igényelhető a támogatás. Amennyiben a kölcsönkérelmet legkésőbb a veszélyhelyzet megszűnését követő hatvanadik napon benyújtják a megszületett gyermekre.

Lazábban számít a TB jogviszony folytonossága: a veszélyhelyzet alatt megszűnő TB jogviszony megszakítását nem kell figyelembe venni, azaz akár későbbi igénylés esetén sem számít, ha a mostani járványhelyzetben valaki tartósan munkanélküli és így nem rendezett a társadalombiztosítási jogviszonya. Feltéve, hogy a veszélyhelyzetet követően a jogszabályban meghatározott időn belül újabb biztosítási jogviszonyt létesít.

Hosszabb bejelentési kötelezettség: a pandémiás időszak alatt lejáró bejelentési határidők 30 nappal meghosszabodnak, ilyenek például a lakcím változása vagy a született gyermek bejelentése.

A március eleji köztartozásmentesség számít: azt a feltételt, hogy az igénylők egyikének sincs az állami adóhatóságnál nyilvántartott köztartozása, a 2020. március 10-én fennálló állapotra kell vizsgálni a veszélyhelyzet időtartama alatt, valamint az azt követő harmincadik napig benyújtott kérelmek esetén.

