40 éve várnak aszfaltútra Klebelsberg-telepen

Újabb járhatatlan utcára panaszkodnak a Klebelsberg-telepen élők. A Varsa utca egyik felén útalap sincs, a lyukakat a lakók tömködik, a másik felén ugyan van aszfalt, ám óriási kátyúk éktelenítik.

Gyalázatos állapotú a Klebelsberg-telepi Sínpár sor az ott élők szerint – írtuk meg lapunkban a múlt héten. A cikk kapcsán keresett meg bennünket Szalma György azzal, hogy szerinte van annál sokkal rosszabb út is Klebelsberg-telepen. Györgyék 43 éve költöztek a Varsa utcába, ez a településrész szélső utcája, erdő határolja. Az utca egy része le van aszfaltozva, ám óriási kátyúk éktelenítik, a Szalmáék előtti szakaszon azonban még útalap sincs. – Itt még a szilárd útalap sem készült el, pedig 2002 óta ígéri ezt az önkormányzat vezetése. Az utat mi, lakók töltöttük fel különféle törmelékkel, salakkal. 2002-ben ugyan egy vékony réteg kőzúzalékot rászórtak, így még valamennyire járható. Azóta azonban nem történt semmi, a mostani városvezetés nem foglalkozik velünk. Erre a hókotró se jár, mindent mi csinálunk – mutatta György.

György és felesége azt is elmondták, mivel a legközelebbi buszmegálló egy kilométerre van, kénytelenek gépkocsit használni, ami tovább fokozza az út romlását, nem beszélve a kukásautókról. – Az utat mi magunk töltögetjük fel, korábban salakkal, most kövekkel. A korábbi önkormányzati képviselőnk, Nógrádi Tibor próbált segíteni, kijöttek kátyúzni, ám amikor meglátták, hogy nincs útalap sem, el is mentek a munkások – mesélte Szalma Györgyné. Megkerestük Simon-Fiala Donátot, a városrész jelenlegi önkormányzati képviselőjét, aki türelmet kér a lakosoktól. – Valóban elég hitvány állapotú az az utca, és van még néhány ilyen Klebelsbergen, egyértelmű, hogy ezekben teljes útfelújításokra van szükség, nem elegendő a toldozgatás. Igyekszem mindent megtenni és a következő évi költségvetésbe javasolni fogom az út korszerűsítését – mondta az önkormányzati képviselő. Az önkormányzatot is megkérdeztük, szerepel-e a jövő évi felújítási tervben ez az utca. Azt a választ kaptuk, hogy a közbeszerzési eljárás után előbb az Örvény és Sziget utcát, majd a későbbiekben a Varsa utcát újítják fel Klebelsberg-telepen.