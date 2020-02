A boldogító igen bűvöletében telt a makói hétvége – Fotók

Érdemes volt ellátogatni a hétvégén a makói Glorius szálló vigadójába, ahol immár harmadik alkalommal rendeztek esküvői kiállítást – aki már túl van a nagy napon, nosztalgiázhatott, aki még nem, készülhetett rá.

Nyilván ez utóbbiak voltak többen. Az ilyen kiállításokon, kora tavasszal azt szokás bemutatni, mik az aktuális trendek, milyen az esküvői divat, akár viseletben, akár édességben vagy éppen frizurában és sminkben. A boldogító igen kimondását ugyanis – aki túl van rajta, már tudja – órási szervezőmunka és számtalan nehéz kérdés eldöntése előzi meg. A rendezvény ahhoz kínált praktikus információkat a házasulandóknak, hogy ne csak az együtt töltött évek legyenek könnyűek és boldogak.

Az alkalomhoz illően feldíszített, hangulatossá tett emeleti nagyteremben a bő tucatnyi kiállító kitett magáért, hiszen az érdeklődők az esküvői meghívótól a nászútig mindenféle szolgáltatásról és termékről képet kaphattak – s közben egy olyan zenekar produkciójába is belefülelhettek, amit akár meg is hívhatnak a lagzira. Aki akart, kreatív ötleteket, tanácsokat is kaphatott ahhoz, hogy a nagy napot igazán egyedivé tehesse. Meg lehetett ismerni a négycsillagos szállodát is, amelynek – nem mindenki tudja – pompás nászutas-lakosztálya van. Ha valaki már kiválasztotta élete párját, egy ilyen rendezvény után már nyugodt szívvel várhatja élete legfontosabb napját.