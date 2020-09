A fehérjefeldolgozó bűze ellen demonstráltak Hódmezővásárhelyen

Mintegy 100-an vettek részt szeptember 22-én délután Hódmezővásárhelyen az ATEV elé hirdetett demonstráción, holott négy szervezet is azon munkálkodott az elmúlt időszakban, hogy nagy tömeget mozgassanak meg. Az akciót a Tiszta Vásárhelyért Egyesület, a Vásárhely Jövőjéért Egyesület, az ATEV-bűzt figyelő Kontroll Csoport és a „Tiszta Vásárhelyért” csoport szervezte „Bűzmentes várost akarunk” néven.

A tüntetésen csak kevesen voltak gázálarcban, holott a Tiszta Vásárhelyért Egyesület korábban arra biztatta a demonstrálókat, hogy az egyik helyi barkácsáruházban vegyenek 200 forintért árusított, használt gázálarcot, mert „látványos lenne, ha 10–20 ember a tömegből, vagy akár többen ilyen álarcban demonstrálnának” – olvastuk a Facebookon.

A demonstrációra egyébként sokkal nagyobb tömeget vártak a szervezők, de nagyjából 100 főt sikerült mozgósítaniuk.

Miért most tüntetnek?

A megmozduláson Vígh Béla, a Tiszta Vásárhelyért Egyesület elnöke azt mondta, egészséges és tiszta környezetet szeretnénk biztosítani maguknak. A jó levegőhöz mindenkinek joga van.

– Az ATEV az elmúlt 70 évben sokszor megkeserítette az életünket a bűzterheléssel. Sokan felteszik a kérdést, miért most tiltakozunk ez ellen? Azért, mert olyan gyakori és olyan mértékű a terhelés, ami már szinte elviselhetetlen – mondta.

Fejlesztést várnak

Márki-Zay Péter polgármester hangsúlyozta, 4000 vásárhelyi írta alá a petíciót.

– Ez Vásárhely közös ügye. A mostani ígéretek szerint 2021-re szűnik meg a szag, de ebben a városban 30 év alatt hozzászoktunk, hogy rengeteg az olyan ígéret, amit nem tartanak be. Nem az ATEV ellen tüntetünk, hanem azért, hogy nekik jobb legyen. Legyen egy beruházásuk, ami kiszűri a szaghatásokat. Három területen is szükség van a fejlesztésre: a biofilterek, a szennyvíztisztítás és a komposztálás terén. Mindhárom beruházás végrehajtható. Ha jachtozásra jut, talán nekünk, hódmezővásárhelyieknek is juthat, hogy ne szenvedjünk a szagtól – vetette oda a polgármester.

Jövőre megoldódik

Mint korábban megírtuk, a 109 dolgozót foglalkoztató ATEV Zrt. hódmezővásárhelyi fióktelepén a szagemisszió kibocsátás-csökkentés érdekében több, egymásra épülő beruházást hajtottak végre az elmúlt években. A fejlesztés utolsó üteme jövőre készül el, amivel egy hetven éves problémát oldanak meg. A cég ígérete szerint onnantól szinte alig lesz érezhető a szag. A beruházásra a források is a társaság rendelkezésére állnak.

A demonstráció végén Szabó Margit olvasta fel a petíció szövegét, amit Gyutay Katalin, Fejes Péter képviselők és Vígh Béla egyesületi elnök adtak át az ATEV egyik vezetőjének.