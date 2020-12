A karácsony a béke, a szeretet ünnepe

Az a szeretet, amelyet az első karácsony hozott a világba, nemcsak a családokat teheti boldoggá, hanem azokat is, akik egyedül maradtak, akiket elhagytak, akik egyedül nevelik gyermekeiket – mondta el lapunknak adott karácsonyi interjújában Kiss-Rigó László szeged-csanádi püspök. A főpásztort arról is kérdeztük, hogy miben lesz más az idei karácsony, megfelelő-e az a figyelem, amit a családalapítás kap hazánkban, és pontosan milyen üzenetet hordoznak magukban a templomépítések.

– A koronavírus miatt tavasszal otthon maradva kellett ünnepelnünk a húsvétot, akkor még sokan abban reménykedtünk, hogy a karácsony nem bezárkózva telik majd. Most mégis szűk családi körben, éjféli szentmise nélkül telik az ünnep. Hogyan tudjuk ebben a rendkívüli időszakban megfelelően megünnepelni Jézus születését? Az otthonmaradás mellett miben lesz más most ez az ünnep, mint az előző évek karácsonya volt?

– A karácsony üzenete, az ünnep lényege kétezer év óta változatlan, örök érvényű és mindig időszerű. A természet, a társadalom, a mi saját életünk körülményei és mi magunk is állandóan változunk, ezért az ünnepet minden évben másképp éljük meg, és mindig mást és mást fogadunk be üzenetből, illetve élünk át hangsúlyozottabban.

Idén sok minden más mellett a karácsonyt is szokatlan módon ünnepeljük. Ez talán sok nehézséget, áldozatot, megszokott hagyományainkról való részbeni lemondást jelent, de természetesen van jó oldala is. Gondoljunk csak arra például, hogy a kevesebb frenetikus, sokszor kényszerszerű nyüzsgés a zsúfolt üzletekben alkalmat ad arra, hogy jobban elgondolkodjunk az ajándékozás lényegén: nem az anyagi érték, a külszín a fontos, hanem az, hogy az ajándék valóban szeretetet, hálát fejezzen ki, és lehetőleg legyen személyes. Ehhez persze egy kicsit több gondolkodás, leleményesség szükséges.

Az idén talán sokaknak több ideje van arra, hogy a személyes emberi kapcsolataira, azok megerősítésére, gazdagítására fordítsa figyelmét a családban és minden közösségben.

Másrészt mindenki jobban elgondolkodhat az ünnep lényegéből kiindulva saját egyéni életének értelmén, saját maga jobbá, boldogabbá tételén.

– Sokszor emlegetjük a szeretet ünnepeként is a karácsonyt, de mit is jelent pontosan szeretni és szeretve lenni? Mit üzen nekünk ez az ünnep?

– A karácsony szinte egyetemes ünnep, nem csak a hívő keresztényeket érinti. Akik nem ismerik az ünnep eredetét, lényegét, azok számára is a karácsony a béke, a család, a szeretet ünnepe. Ez már önmagában jó dolog, de a szereteten sok mindent érthetünk: van csupán érzéki, ösztönös szeretet, önző szeretet, majomszeretet, önzetlen, áldozatos szeretet. A szeretet legmagasztosabb formáját sem tudjuk tökéletesen megélni.

A karácsony valójában nem is az emberi szeretetről szól, hanem Isten szeretetéről. Ő annyira szereti az embert, hogy nemcsak partnerként tekinti, hanem a mi emberségünket magára vette, emberként született és élt, testvérré fogad mindannyiunkat, és megtanít az életre, és a valódi szeretetre. Aki mindezt megismeri, és befogadja az Ő szeretetét, az képes ezzel a szeretettel tekinteni embertársaira is.

A szeretet azonban – ahogy Calcuttai Teréz Anya emlegette – otthon kezdődik. Azaz szeretetünk megnyilvánulásait a szolidaritás, a társadalmi szintű jótékonykodás, a rászorulók megsegítése akkor valódi, ha tudunk vagy legalábbis megpróbálunk igazi szeretetben élni saját családjainkban, szűk köreinkben, közösségeinkben.

Ebből a szempontból a karácsony egyik üzenete az, hogy ha Isten Jézusban testvérünkké lett, ezt akkor mi is próbáljuk meg egymás testvéreiként élni minden megosztottság, véleménykülönbség, eltérő körülményeink ellenére.

– Betlehemek jelenítik meg ebben az időszakban megyeszerte a Szent Család képét, miközben a család, mint fogalom, az egész országban egyre nagyobb hangsúlyt kap. Hogyan látja, kellő figyelmet kap manapság a család­alapítás? Mitől lehet igazi, teljes egy család?

– Vallástól, hittől függetlenül önmagában a józan ész felé menne az, hogy mindenki belássa az apa, anya, gyermek, illetve gyermekek, azaz család nélkül, gyermekek születése nélkül nincs jövő. Sajnálatos módon napjainkban bizonyos ideológiák bomlott agyú képviselői, harcosai, akik egyébként helyesen fontosnak tartják az állatok élőhelyeinek megőrzését, teljes erővel az ember természetes élőhelyét, a családot támadják, rombolják, kívánják megszüntetni. Szerencsére a magyarok és a közép-európaiak többsége nem vevő erre az öngyilkos, degenerált ideológiára.

Sőt nálunk a család egyre inkább visszanyeri a tiszteletet, a megbecsülést, és kormányzati részről is sokfajta támogatást, segítséget kap.

Karácsony üzenetének fényében pedig azt is megélhetjük, hogy a család minden nehéz körülmény vagy emberi mulasztás, gyarlóság ellenére is boldog lehet, így azok is, akik egyedül maradtak, akiket elhagytak, akik egyedül nevelik gyermekeiket.

Az a szeretet, amelyet az első karácsony hozott a világba, őket is boldoggá teheti.

– Templomok újultak vagy újulnak meg szerte a megyében idén. Ezek a fejlesztések milyen üzenetet hordoznak? Hogyan látja, mire a vírushelyzet elvonul, a székesegyház felújításának ügye is rendeződhet?

– Az elmúlt években valóban számos kisebb településen épültek vagy megújultak templomok, mindig a helyi közösség igényeihez igazodva, azokat szolgálva. A cél mindig az, hogy a templom segítse a helybeliek élő kövekből történő közösségét. Az üzenet pedig az, hogy az ember életét emberhez méltóbbá és szebbé teszi a közösséghez tartozás, a Krisztus közösségéhez való tartozás.