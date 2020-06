Ami sok, az sok, esőből is

Három hét alatt az éves csapadékmennyiség harmada hullott le Sándorfalván, de másutt is besokalltak a gazdák és a földek. A búza szemeit még telíti az eső, de több nem kell már belőle sem a kukoricának, sem a napraforgónak.

– A szegedi bajai úti mérőállomásnál vasárnaptól hétfő délig 23 milliméternyi csapadék hullott, ebben a hónapban már 90 milliméter – nyilatkozta megkeresésünkre Gyuris Ferenc. A meteorológiai szolgálat munkatársa hozzátette, a város ke­leti felén 120-130, Sándorfalván 200 milliméter esőt mértek júniusban.

– Ebben a hónapban már biz­­tosan nem tudjuk megkezdeni az őszi árpa aratását, egyszerűen nem lehet rámenni a táblákra – mondta Sáringer Sándor. A szegedi Karotin Kft. ügyvezetője hangsúlyozta, a búzának, a kukoricának és a napraforgónak jót tett az eső, de már azoknak is elég.

Nagy szórással

Bagi Ádám szerint is későn jött az eső, talán annyi a szerencse, hogy a búza szemei kiteljesednek, nem pedig megszorulnak. A Szőreg környéki földeken gazdálkodó szakember ugyanakkor tart a gombabetegségektől, ilyenkor már nem lehet védekezni, és a tábla sem járható a munkagépekkel. Ő is megerősítette, hogy a tavaszi ve­­tésű növényeknek jót tett a csapadék, fontos, hogy ne álljon meg a víz a földeken.

– Volt, ahol azért besokalltak, Klárafalván 3 esőt összeadva 85 millimétert mértek, és ebben még nem volt benne a vasárnapi és hétfői csapadék – mondta a szakember, akinek 75 hektáron van őszi búzája, köztük durum is. Hozzátette, nagy a szórás, a tábla egyik fele 3, a másik 30 milliméter esőt kap ugyanabban az időben.

Szőkül a búza is

– A csapadék későn érkezett, és a mostani esőzések hevessége több helyen is károsítja a növényeket – közölte a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. A talajok jelentős mértékben töltődtek nedvességgel.

Csongrád-Csanád megyében a szántóföldi növények közül már az őszi búza is szépen szőkül, és a repce is egyre többfelé kezd érni. Az őszi vetésekre elég későn érkezett a csapadé­kos idő, a búza az aszályos ta­­vasz során sokfelé nem bokrosodott eléggé, a repce pedig nem hozott elég oldalhajtást, így ritkásak az állományok, ke­­vesebb lesz a termés.

Felhőszakadás

A kapás növények is nehezen, vontatottan keltek, de az elmúlt bő két hétben rohamos fejlődésnek indultak, előbb a napraforgó, majd a meleg érkeztével a kukorica is. Ugyanakkor a gyomosodás is megindult, és a meleg, nedves idő, a magas páratartalom a kórokozók el­­szaporodását is segítette.

Jégkárt 32 hektárra jelentetek a Csongrád-Csanád megyei gazdák, köztük repcére és ku­koricára is, a felhőszakadás miatt 46 hektár őszi búzára ér­kezett bejelentés. 38 hektáron a vihar tette tönkre az őszi árpát, a belvíz 81 hektár kukoricában és 50 hektár tavaszi zöldborsóban okozott kárt.