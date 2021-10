Célkeresztben az egészség

A tudatos életmódot állította a figyelem középpontjába a csongrádi Egészségfejlesztési Iroda: az általuk szervezett egészségnapon szakorvosi tanácsadásokkal, állapotfelmérésekkel, valamint táplálkozási és életmód tanácsadásokkal és mozgásprogramokkal várták az érdeklődőket. A program részeként tisztelegtek egy egykori háziorvos előtti is, idősebb Dr. Kása Zoltán emlékére avattak táblát a rendelőintézet falán.

– Az egészségre, mint értékre, illetve a tudatos életmódra szeretnénk felhívni a figyelmet. A saját felelősségünk, hogy hogyan élünk, hogyan törődünk magunkkal. Akár az életünk is múlhat például azon, hogy eljárunk-e szűrővizsgálatokra. Ezen az alkalmon tizenkét szakma képviseli magát és áll az érdeklődők rendelkezésére – számolt be Tóth Irén, a Dr. Szarka Ödön Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény vezetője.

Az egészségnap megnyitóján Bedő Tamás polgármester a megelőzés fontosságáról beszélt, hozzátéve, hogy az ilyen alkalmak abban is segíthetnek, hogy az életmódváltás gondolatából szándék is legyen. Farkas Sándor miniszterhelyettes, a térség országgyűlési képviselője a koronavírus elleni védőoltás fontosságára, illetve a szűrővizsgálatok, az egészséges táplálkozás és -életmód szerepére hívta fel a figyelmet, ehhez csatlakozott Somogyi Árpád, a rendelőintézet orvosigazgatója is.

A rendelőintézetben már tizennegyedik alkalommal rendezték meg az egészségnapot, ahol idén a szakorvosi tanácsadások és az állapotfelmérés mellett táplálkozási és életmód tanácsadásokkal is várták az érdeklődőket, akik tanácsot kaphattak a lelki és mentális egészségvédelemről is és mozgásprogramokat is kipróbálhattak.

– Általánosságban jók lettek az eredményeim, egy picit a vércukrom magas. A szakorvosi vizsgálatok közül a bőrgyógyászatra igyekszem, egy anyajegyemet szeretném megnézetni. Rendszeresen járok szűrővizsgálatokra, a harmadik védőoltást is felvettem. Nyugdíjas vagyok, oda kell, hogy figyeljek az egészségemre, mert sokáig szeretnék még unokázni – mondta el az egészségnapon Blaskovics Sándor.

A program részeként egy emléktáblát is avattak a rendelőintézet falán idősebb Dr. Kása Zoltán egykori háziorvos emléke és munkássága előtt tisztelegve. A doktor életét az emléktábla-állítás védnöke, Murányi László részletezte, kiemelve, hogy Kása Zoltán szerette a hivatását és a betegeit, ezért szerették és tisztelték őt is.