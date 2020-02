Farsangi mulatságon vigadoztak a sándorfalvi óvodások

„Itt a farsang, áll a bál, keringőzik a kanál” – dalolták vígan a Sándorfalvi Pipacs Óvoda Napocska, Süni és Méhecske csoportos óvodásai.

„Itt a farsang, áll a bál, keringőzik a kanál” – dalolták vígan a Sándorfalvi Pipacs Óvoda Napocska, Süni és Méhecske csoportos óvodásai szerdán rendezett farsangi mulatságukon. A vidám lurkók lelkesen ropták a táncot színpompás, fantáziadús jelmezeikben. A lányoknál a Jégvarázs mese főszereplője, Elza volt a sláger a maskaraválasztás tekintetében, de több kislány öltözött hercegnőnek, tündérnek, pillangónak és unikornisnak is.

A fiúk közül sokan szuperhősök bőrébe bújtak. A Batmanek, Supermanek és Pókemberek mellett azonban a hagyományosabb, fiús jelmezek is szép számmal képviseltették magukat: katona, kalóz, rendőr, tűzoltó, búvár és szerelő is akadt a vigadozó gyerekseregben. Természetesen az állatos jelmezek sem maradtak el: volt, aki pingvinként, mások sárkányként vagy katicaként mutatkoztak be társaiknak.

Több óvónő is beöltözött, ki boszorkányként, ki bohócként terelgette a bulizó ifjúságot. A csoportok énekkel és verssel ünnepelték a farsangot. A táncház után pedig játékos feladatok várták őket, többek között evő-, ivó- és kanálon labdát egyensúlyozó versenyen mérhették össze ügyességüket. Jelmezversenyt azonban nem rendeztek az intézmény nevelői, hogy egyik lurkó kedvét se szeghesse, ha éppen nem az ő jelmezét választják a legötletesebbnek.