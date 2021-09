Makóról utaztak Szegedre egy jó ugrálásért – Fotók

A szegedi trambulinparkban tartottak élménypedagógiai napot nevelőszülőknél élő gyerekek számára: Makó környékéről érkeztek ide fiatalok a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató szervezésében. Amíg a gyerekek ugráltak, a felnőttek beszélgethettek vagy akár tapasztalatokat is cserélhettek.

Családi napot szervezett a Makón és Csanádpalotán, nevelőszülőknél élő gyermekek számára a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató. A 40 fiatal és családjuk Szegedre látogatott, ahol a Crazy Jump trambulinparkban egy órát ugrálhattak.

Az élménydús délutánt ajándékba kapták: a trambulinpark üzemeltetője ajánlotta fel nekik ingyenesen ezt a lehetőséget. A fiatalok éltek is vele, lelkesen próbálgatták a különféle pályákat.

Csak a legkisebbek maradtak ki a buliból: mivel 6 éven aluliak nem használhatták a trambulinokat, ők a pályán kívül rohangáltak.

-Fontos, hogy a gyerekeket élményekhez juttassuk, hiszen ez erősíti a közösséghez való tartozásukat és önértékelésüket is. Ráadásul azt is érezhetik, hogy nincsenek hátrányban attól, hogy nem a saját családjukban nevelkednek – mondta el Török Zoltánné, a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató területi igazgatója. Hozzátette: az ilyen programok erősítik új családjaikat is, a szülőknek pedig lehetőséget biztosítanak arra, hogy kapcsolatokat építsenek egymással.

Királyné Zsuzsa nevelőszülői tanácsadótól megtudtuk, bár számtalan programra van lehetőség Makó környékén is – többek között úszni és focizni is járhatnak a gyerekek – olyan jellegű szórakozásra, mint amiben most Szegeden részük van, nincs. Ezt megerősítette a 11 éves Jenni is, aki éppen csak pár percre hagyta abba az ugrálást, hogy gyorsan válaszoljon kérdéseinkre.

– Tetszik nagyon – mosolygott lelkesen.

– Vannak itt barátaim, velük is tudok játszani, de egyedül is jó ugrálni – mondta. Nevelőszülője, Bajer Tiborné Andi rajta kívül három másik gyereket is hozott.

– Ez az út nekünk oda-vissza 3 óra lenne busszal, most viszont el tudtunk jönni autóval, ami sokkal kényelmesebb. Örülök, hogy jól érzik magukat, és én is tudok beszélgetni például azokkal a szülőkkel, akiket már az úszás tanfolyamról ismerek – mondta.

A gyerekek természetesen kihasználták a rendelkezésükre álló egy órát, így késő délután fáradtan, de élményekkel telve indulhattak el haza.