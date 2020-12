Mobilos alkalmazás is készül a helyi értékekről

Minisztériumi támogatásból készít információs füzeteket és fejleszt mobilapplikációt a helyi értéktár bizottság, ezek segítségével ismertetnék meg a csongrádi iskolásokkal a település büszkeségeit.

Öt éve működik a városban a Csongrádi Települési Értéktár Bizottság, ez idő alatt harmincöt nemzeti értéket kutattak fel, ebből tizenegy a Csongrád Megyei Értéktárban is helyet kapott, de büszkék arra is, hogy a Bokrosi Szüreti Felvonulás és Bál, valamint a Belvárosi Halászházak a Magyar Értéktárba is bekerültek.

Mint Ujszászi Róberttől, a helyi értéktár bizottság elnökétől megtudtuk, ugyan a csongrádi értékek között

egyelőre nincs Hungarikum, de a jövőbeni munkájukat arra fókuszálják, hogy legyen: erre a legnagyobb esélye a Belvárosi Halászházaknak van.

A bizottsághoz az utóbbi időszakban két előterjesztés érkezett, a csongrádi kuttyogó és a Belvárosi Pékség, mindkét javaslatot egyhangú döntéssel emelték a települési értékek sorába.

A helyi értékeket hamarosan még többen megismerhetik, Csongrád négy millió forintos támogatást nyert el az Agrárminisztérium pályázati kiírásán. Az összegből egy, az eddigi helyi értékeket magyar és angol nyelven, fotóanyaggal bemutató, minimappába helyezett füzetsorozatot adnak ki és két kisfilmet forgatnak, valamint egy mobilapplikációt is fejlesztenek. Az alkalmazás célja egyfajta turisztikai séta vezetése, bemutatva a helyi értékeket és magát a várost is. A kiadványok és az applikáció szerepet kap egy általános- és középiskolásoknak célzó pályázatban is, ezekkel szeretnék újabb értékek feltárására serkenteni a gyerekeket.