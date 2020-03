Pitvaroson a 70 éves templom is napelemes lesz

Három pályázatból mintegy 50 millió forintos forrást nyert a pitvarosi plébánia az idén 70 éves katolikus templom felújítására. A jövőben nemcsak mise előtt, hanem mise közben is lehet majd fűteni, sőt, nyáron hűthető is lesz Isten háza. A speciális légkondicionálót napelemmel működtetik majd.

A pitvarosi templom idén lesz 70 éves. Kívülről 2013-ban újították fel, belső munkálatokat pedig legutóbb bő három évtizede végeztek az épületben.

– Most belülről is megszé­pül a templomunk – mondta Kasuba Róbert plébános.

– Kicseréljük az elektromos hálózatot, a templom napele­me­ket kap, azzal termelünk majd áramot. Korszerűsítjük a fű­­tést is. Jelenleg hőlégbefúvásos a fűtés, a kazán gázolajjal működik, ami egyrészt drága, másrészt nagyon hangos.

Megújul a fűtés, amivel hűteni is lehet

– A fűtést most csak közvetlenül a szentmisék előtt használjuk. Vagyis felfűtjük a templomot 15-16 Celsius-fokra, de a mi­­se kezdetekor kikapcsoljuk a berendezést, mert másképp semmit sem lehetne hallani. Az új fűtésünk hőszivattyúval működik majd. A szükséges áramot a napelemekkel termeljük meg. Nyáron ugyanezzel a módszerrel hűthetjük is az épületet.

A tetőzetet is kijavítják, a hé­­­jazatot újra cserélik. A falakat vízmentesítik. A padozatot szigetelik. A templomhajó burkolata ugyanolyan lesz, mint a szentélyé.

Nemsokára kipakolnak a templomból

–A tervek szerint napokon be­­lül aláírjuk a szerződést. Utána kipakoljuk a templomot. A munkálatok idején a hétköznapi miséket a plébánia kápolnájában tartjuk, a va­­sárnapiakat pedig a polgármesteri hivatal házasságkötő termében. A nagyhéti szentmisék a két kilométerre lévő Csanádalbertin lesznek, a bérmálás pedig Mezőhegyesen. Az augusztus 10-i búcsú előtt készül el a munka. Körülbelül két hetünk lesz, hogy visszapakoljunk a templomba – mondta Kasuba Róbert.