Tíz embernek már van „jogsija”

Összesen negyven vezetőt képeznek ki a tramtrainre, közülük tízen már végeztek is az előírt tanfolyammal. Mivel a villamosvasút városban és nyílt pályán egyaránt közlekedik, így olyan szakembereket vettek be a csapatba, akiknek mozdonyvezetői végzettségük van. Erre építették a tramtrainismereteket.

– A MÁV-Start képezi ki a tramtrainvezetőket. Mivel a jármű nemcsak Szegeden és Hódmezővásárhelyen közlekedik, hanem a két város között is, így a vezetőknek nem elég a villamosvezetői végzettség, mozdonyvezetői „jogosítvánnyal”, alapvégzettséggel kell, hogy rendelkezzenek – tudtuk meg Mucsi Lászlótól, a projekt főtanácsadójától.

40 vezetőt képeznek

– A MÁV-Start számításai szerint a tartalék szakemberekkel együtt összesen 40 járművezetőre lesz szükség. Tízfős csoportokban indítottak képzést, ahol elméleti és gyakorlati ismereteket is elsajátítottak a résztvevők. Az első tíz szakember már végzett. Ők vezetik a három, már összeállított tramtrainszerelvényt. A második csapat is a tanfolyam végéhez közelít. A jövő héten teszik le a hatósági vizsgát. A harmadik csoport is előrehaladt a tanulmányokban, ők várhatóan júniusban végeznek. A negyedik csoport pedig nemrégiben kezdte a tanfolyamot. Mire a tramtrain menetrendszerűen közlekedik, addigra mindenki rendelkezik a szükséges vizsgákkal – emelte ki Mucsi László. Arról is beszélt, hogy természetesen nem ennyien dolgoznak majd a 8 szerelvényen. Azért ilyen nagy a létszám, mert tartalék szakemberekkel is számoltak, arra az esetre, ha valamilyen okból egy-egy tramtrainvezető kiesne a munkából.

A vezetők között vannak hódmezővásárhelyiek, szegediek és a környékbeli dél-alföldi településeken élők is.

Túljutott a vizsgákon

A tramtrainpálya építése befejeződött. Az első három szerelvény már Magyarországon van. A Szentesi Motorgarázsban most állították össze a harmadikat is, ami ugyanazokon az előzetes hatósági vizsgákon vesz részt, amiken az első kettő jármű már átesett. Az első két prototípus a funkcionális próbák végén tart. Ha minden a tervek szerint alakul, egy hónapon belül kezdődhet az összességében 50 ezer kilométeres, a három szerelvény esetében egyenként minimum 15 ezer kilométeres próbafutás, amit hibamentesen kell megtenniük.

A sínen autók parkolnak

Mucsi Lászlótól megtudtuk, a negyedik szerelvény várható­­an június első felében, míg az ötödik egy hónappal később érkezik Magyarországra. Mivel ezek már szériajárműveknek számítanak, ezért jóval kevesebb vizsgálat vár rájuk, mint az első háromra, és elég lesz 2-3 ezer kilométert futniuk a forgalomba állításuk előtt.

A gyártó idén 8 szerelvényt szállít Valenciából Magyarországra. Az a MÁV-csoport döntésétől függ, hogy 5-6 kocsival elindítják-e a tramtraint egy még nem véglegesített menetrenddel, ritkább járatokkal.

Bár az első két szerelvény egyre többször jelenik meg Hódmezővásárhelyen, még mindig vannak járművezetők, akik a síneken parkolnak. A szakember hangsúlyozta, a vágányokon tilos parkolni. Arra is felhívta a figyelmet, hogy senki ne közlekedjen Hódmezővásárhelyen rutinból. Bármikor felbukkanhatnak a kötöttpályás járművek. Kiemelte, a körforgalmakban mindig a villamosnak van elsőbbsége.