Torlódások szerte a városban

Egyelőre még a hidak jól járhatóak a belvárosban viszont sok az autós, mutatjuk, merre.

Tele van a Tisza Lajos körút, Dugonics tér minden irányból torlódik, Somogyi utca, Oskola utca, Kelemen utca valamint az Aradi Vértanúk terén

is csak lépésben lehet haladni. Boldogasszonyon is a körforgalomig ér a befelé tartók sora. Petőfi Sándor sugárúton kifelé – befelé sokan vannak, csak úgy mint a Kossuth Lajos sugárúton illetve a Kálvária sugárúton. Algyői úton a szokásos araszolás van befelé, de kifelé is két lámpaváltás a Ladvánszky saroknál.

Budapesti körút szintén tele van csak úgy mint a Szilléri sugárút is. József Attilán most még jól lehet haladni. Nagykörúton, külső körúton folyamatos a haladás, csak úgy mint a hidakon is. Temesvári körút, Szőregi jól járható.