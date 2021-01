ÚtOn: Torlódás az Algyői úton

Sokan vannak az utakon. Körutakon, sugárutakon jól lehet haladni, hidakon is mind két irányban folyamatos a forgalom.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

Belvárosi részen a szokásos araszolás van Oskola utca, Somogyi utca valamint a Dugonics tér környéke alaposan tele van. József Attilán kifelé és befelé is sokan vannak, illetve az Algyői úton is mindkét irányban egyre hosszabb a sor a lámpánál. Kossuth Lajos sugárúton is minden sáv tele van. Nagykörúton a Kálvária sugárúttól a Mars térig van egy kis torlódás. Csillag tér is minden irányból torlódik, valamint a Budapesti körút is tele van .