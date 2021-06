Milyen volt a szegedi boszorkány?

Addig nem halhatott meg, amíg tudását át nem adta, és harmatszedéssel szúrt ki a szomszéd tehenével. Annak jártunk utána, milyen volt a hiedelmek szerint a szegedi boszorkány: annyi biztos, hogy egy avatás ma 18 pluszos karikát kapna.

„A szegedi néphit szerint a boszorkánymesterség igen veszélyes do­­log, a boszorkányok sohasem biztosak abban, hogy éjszakai kirándulásukról (…) épen térnek haza. Ezért mindegyikük nagyon vallásos, sokat imádkozik, és so­­kat jár az Isten házába”. Az idézet Szendrey Ákos A magyar néphit boszorkánya című könyvéből származik: pikáns a hiedelem annak fényében, hogy a boszorkányok az ördöggel szövetkeztek. A címszereplő „bemutatásánál” a szerző sokat merített az egykori szegedi boszorkányperek tanúvallomásaiból is. Nem a vén vasorrú bába alakját kell elképzelni, bárki lehetett boszorkány: nő és férfi, öreg és fiatal. Ezt bizonyítja a legismertebb szegedi pör fennmaradt feljegyzésanyaga is. Rózsa Dániel volt szegedi főbírót emlegették boszorkánykapi­tányként. Az égetések egyik ál­dozatát pedig később végezték ki, mivel a többiek máglyahalála idején gyermeket várt.

Orgiák a hegyen

Tevékenységük egy része volt csak az erkölcstelen mulatozás. A szegedi néphit szerint évente háromszor repültek Szent Gellért hegyére, Szent György, pünkösd, Nagyboldogasszony, Luca vagy karácsony napján, de a május elsejét is „utazós” napként tartották számon. Tudtak gyógyítani, és rendkívül sokat ártani. A boszorkány szó ótörök eredetű, jelentése: nyomó, aki nyom. A boszorkánynyomás a perek feljegyzései alapján is éjszaka történik, az 1728-as szegedi boszorkányper anyagában olvasható:

„…ébren lévén, egyszersmind látta, hogy reá rohant s reá dűlt Rósa Dániel, és mint az ujjai, olyan nagy fogai voltak.”

Meg tudták rontani a tehenet, hogy annak elapadjon a teje. Alsóvároson úgy vitte el a bűbájos más tehenének a hasznát, hogy hajnalban fehér lepedővel leszedte az illető lucernájáról a harmatot. Otthon kicsavarta, a harmattal korpából pogácsát gyúrt, azzal etette meg a maga tehenét.

Szövetség az ördöggel

Ki tudták cserélni az egészséges újszülöttet a saját gyerekükre, amíg nincs megkeresztelve, szemmel verték a gyerekeket. Jövendőt is mondtak, ehhez 41 bab és egy szita szükségeltetett. Az 1734-es szegedi boszorkányperekben vallották: „Az asztalon hányta Kisgörögné a babot.” Azt is meg lehetett tudni a baboktól, ki lopott, ki kinek a szeretője.

A korai boszorkányperek fő vádjai a rontás, betegségokozás, szerelmi varázslás voltak, ezeket a 18. század első felére, Nyugat-Európa hatására váltotta fel az istentagadás. Az 1728. július 21-i ítélet is kimondta, a szegedi boszorkányok Isten helyett az ördöggel szövetkeztek.

Át kellett adni a tudását

Na de hogyan lépett valaki a bo­­szorkányok közé? Szegedi források szerint a boszorkány addig nem halhatott meg, amíg a tudását át nem adta. Leggyakrabban a saját gyerekének, sokszor nő a nőnek, férfi a férfinak. Ehhez elég volt egy kézfogás, sőt, közvetlen érintés sem kellett hozzá. Szegedi boszorkányperben vallotta egy asszony: úgy ragadt rá a boszorkányság, hogy egy „ördöngös asszony seprűt vetett eléje, azt felvette”.

Ha mégsem tudott megszabadulni a tudásától, minden eszközét el kellett vele temetni.

A boszorkányok közé tanulás útján is be lehetett kerülni: ez mindig péntek éjjel 11 órakor kezdődött, és két héten át folytatódott éjjel 11 és 1 óra között. A perek szokványos kérdése volt, kitől tanulta a vádlott a boszorkányságot, ez aztán újabb per kiindulópontjául szolgálhatott.

Miatyánk visszafelé

Szegedről az iskolai zaklatásra is van adatunk. A többi bűbájosok nem akarták a jelöltet maguk közé fogadni, ezért „mikor hazafelé ment a tanulásból, minden este kikapott, meghajigálták, látatlanul megbotolták”. Egy 1933-as beszámoló is megtalálható a könyvben. Klein Valescának egy szegedi asszony, aki saját állítása szerint boszorkány volt, elmesélte: a többi boszorkány a tanítvány bátorságát is próbára teszi. Ha nem mutatott félelmet, nagy, vastag könyvet, kenőcsöket kapott. Az avatás során, amikor a boszorkányok felesküdtek az ördögre, visszafelé kellett mondani a Miatyánkot, fekete bikát vagy kecskebakot körbetáncolni. Egy tanúvallomás szerint a bak aztán férfivá változott, és közösült az újdonsült boszorkánnyal.

Banya ellen gatyamadzag

Tudjuk továbbá, hogy a boszorkányok sokszor forgószéllel közlekedtek. Seregük igazi sereghez hasonlóan épült fel: a boszorkánykapitány mellett volt hadnagy, zászlótartó, sípos is. Szegeden más-más seregbe jártak a felsővárosiak, palánkiak, nem vegyülhettek.

Elfogásukra a legjobb eszköz a szegediek szerint a gatyamadzag volt, mert ha azzal le tudták kötni a kilincset, vagy átvetették a mestergerendán, a boszorkány nem tudott kimenni. Bálint Sándor szótára szerint a pálinkát boszorkányfingnak, a kubikosok hátfájását boszorkánygörcsnek is nevezték.

Elszálltak a kenőcstől

Ipolyi Arnold szerint kereszteletlenül elhalt gyerekek beléből és zsírjából, méhlepényből, Solanumból és koromból készül a boszorkánykenőcs vagy repülőzsír. Szegedi boszorkány mesélte el: bűvös kenőccsel kenik be a könyökhajlat belső oldalán az ereket, a térd hajlatát és a tarkót. Bekenve mindenféle állat alakjába képesek átváltozni, oda tudnak szállni, ahova akarnak, képesek ki-be járni a kulcslukon. Gyakori hiedelem Európa-szerte, hogy a boszorkány képes macska alakját felvenni.

Szegedről maradt fenn a történet, hogy az ágy alatt macskát találtak, megpatkolták, és másnap az öregasszony, akire gyanakodtak, már betegen feküdt.