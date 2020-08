24 órán belül másodszor is legyőzte a MOL-PICK Szeged a Nexét

A lendületesen játszó MOL-PICK Szeged férfi kézilabdacsapata szombat délután 24 órán belül másodszor is legyőzte a horvét Nexét felkészülési mérkőzésen. A pénteki 33–28-as sikert 31–24-es győzelem követte zárt kapuk mögött az újszegedi sportcsarnokban.

Huszonnégy órán belül már másodszor gyakorolt egymás ellen a MOL-PICK Szeged és a Nexe az újszegedi sportcsarnokban zárt kapuk mögött. A horvát csapat kerete nem változott, a szegedieké pedig annyiban, hogy Rea Barnabás helyére a 16 éves balszélső, Szepesi Zsombor került be.

Lendületesen, jól kezdte az újabb edzőmeccset a Szeged. A délutáni nagy melegben az újszegedi sportcsarnokban is komoly hőség uralkodott, amikor a 7. percben már 5–1-re vezettek a Pastor-tanítványok a csapatkapitány, Jonas Källman második gyors találatát követően. Viszonylag hamar, már a 13. minutumban időt kért a vendégek trénere, Hrvoje Horvat. Källman az üres kapura a felsőlécet lőtte telibe 8–3-nál, ezután döntött a tréner az egyperces értekezlet mellett.

Jó védekezés után lerohanásból szerzett gólok repítették előre a MOL-PICK Szegedet. A 20. percben Mikler Roland dupla védése után 12–5-nél jártak, majd egy Mikler-heteshárítást követően már azon izgulhattak a számítógép előtt a Tisza-parti szurkolók, hogy meglesz-e még a szünet előtt a közte tíz. Nem lett meg, ugyanis a 14–5-öt követő rövid periódust 3–1-re a Nexe nyerte meg, így az első félidő 15–8-cal ért véget.

Halil Jaganjac futószalagon szállította a Nexe-gólokat a második játékrész elején, így a 37. percben 17–14-nél kért időt Juan Carlos Pastor. Ezt követően is sorozatban szórták el a labdákat támadásban a hazaiak, így a 39. minutumban már 18–16 állt az eredményjelzőn.

A szünet után a kapuban a Miklert váltó Mirko Alilovic átlövést, ziccert és hétméterest is hárított, a 44. percben pedig már újra néggyel vezetett a Szeged, 21–17-re. Bodó Richárd bombagólokkal tömte meg a horvátok szombat délutánját, így az 52. minutumban 26–19-re vezetett a MOL-PICK. A hátralevő időszakban már nem nőtt a különbség, viszont újabb fiatal mutatkozott be. A 16 éves balszélső, Szepesi Zsombor kapott lehetőséget, míg a jobbszélen Kecskés, aki be is talált. A vége magabiztos, 31–24-es szegedi győzelem lett.

Legközelebb pénteken 17 órakor lép pályára a MOL-PICK Szeged, a felkészülés utolsó gyakorló találkozóján a szintén horvát RK PPD Zagrebet fogadják Nik Henigmanék.

Juan Carlos Pastor: – Jó lett volna többet forgatni a csapatot, de a sérültjeink miatt erre most sem volt esélyünk. Jól kezdtünk, ezt tetszett, a meccs elején jól kézilabdáztunk. Sajnos, a biztos vezetés tudatában kicsit visszább vettünk a tempóból, ami azért megbosszulta magát. Minden meccsen lépünk előre, így most is ezt tettük. A hibákat javítanunk kell, erre még van időnk.