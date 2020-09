Egy dologban kell javulniuk

Mindkét Csongrád-Csanád megyei csapat idegenben lép pályára az NB III. Közép csoportjának mai, 9. fordulójában: mindkettejükre fontos mérkőzés vár a hétközi játéknapon.

Eddigi legnagyobb vereségét szenvedte el az SZVSE szombaton az FTC II.-től. Az 5–0-s pofont követően most egy újabb kettes csapat, a Paksi FC tartalékjai várnak a Vasutasokra.

– Enerváltak voltunk szombaton, de azon dolgozunk, hogy ezt minél hamarabb elfelejt­sük. Olyan lelkiállapotban vagyunk, hogy nem tudunk felállni hátrányból, de a gyengébbik arcunkat is mutattuk az FTC II. ellen. Ennél képesek vagyunk sokkal jobb teljesítményre, ezt bemutattuk a Kozármisleny elleni meccsen is. Ha az ott mutatott játékot tudjuk hozni, akkor jön­­ni fognak a pontszerzések, győzelmek is – nyilatkozta Kelemen Balázs, az SZVSE edzője, aki hozzátette, várhatóan több helyen is változik a kezdőcsapat.

Számtalan helyzetet elpuskázott a Hódmezővásárhelyi FC az ESMTK elleni, legutóbbi mérkőzésen. A HFC így 50%-os mérleggel áll a bajnokságban nyolc mérkőzést követően. Legutóbb egy hasonló szituációt már meg­­oldott a HFC: a Kecskemét elleni hazai vereséget követően idegenben tudott nyerni a Szekszárd ellen, most a Dabas-Gyón vendégei lesznek a kék-sárgák.

– Természetesen fájt, hogy hazai pályán nem tudtunk nyerni, de nem kimondottan a javításon van a hangsúly, hi­­szen a játékunkkal semmi gond nem volt. Ugyanezt szeretnénk bemutatni a Dabas-Gyón otthonában is, és biztos vagyok benne, hogy ez előbb-utóbb gólokkal, nem mellesleg eredménnyel is párosul majd. Nem tervezünk nagy változtatásokat, csak be kell lőni a ziccereinket – mondta Szűcs Róbert, a HFC edzője.

A kék-sárgák keretéből Koncz Adrián eltiltása lejárt, így rá már számíthatnak a mai meccsen, az egyaránt keresztszalag-szakadást szenvedett Povázsai Zsolt és Bódai Dániel közül előbbit hétfőn már megműtötték, utóbbi pedig pénteken esik át a beavatkozáson.