Jól szerepeltek a megyei úszók a szegedi nyílt vízi országos bajnokságon

Nyílt vízi országos úszóbajnokságot rendeztek Szegeden, amelynek a Maty-ér adott otthont, így a Haász SZUE úszói hazai pályán versenyezhettek. A szegediek szép sikereket értek el, és a hódmezővásárhelyi Hód Úszó SE is érmet szerzett.

Nagyszerű idő és ideális hőmérsékletű víz várta a szegedi rendezésű nyílt vízi országos úszóbajnokságra érkezőket, amelyen indulóból nem volt hiány, ugyanis rekordnak mondható 100 feletti nevezés érkezett. A szegedi Haász SZUE színeiben ismét a vízbe csobbant a budapesti vizes Európa-bajnokságon egyéniben ezüstérmet, váltóban pedig bronzérmet szerző Olasz Anna. Rajta kívül Vas Luca, Farkas Tamás és Fábián Milán is nevezett, va­­lamint belekóstolt a nyílt vízi szakág szépségeibe a tehetséges Fábián Bettina is.

Olasz Anna az egész női me­­zőny legnagyobb esélyeseként vágott bele a bajnokságba, ahová munkából érkezett, hi­­szen lázasan készül a hamarosan esedékes setúbali olimpiai kvalifikációs versenyére. A szegedi úszó ezúttal is igazolta klasszisát, a 10 kilométeres szám bajnokaként zárt, míg ugyanitt Vas Luca remek idővel a 4. helyen fejezte be a küzdelmet. A férfiaknál 10 ezer méteren Farkas Tamás az 5., míg Fábián Milán a 7. helyen végzett. Érdemes kalapot emelni a fiatal Fábián Bettina előtt is: a szegedi úszó élete első nyílt vízi versenyén rögtön éremmel a nyakában zárt, a női mezőny 7,5 kilométeres számában vég­­zett másodikként, amivel ki­harcolta magának az ifjúsági Eb-indulásra való jogot ebben a szakágban is.

– Olasz Anna edzésből ér­kezve is kihozta a maximumot az országos bajnokságból, az utolsó két körben végig vezetett, jól hajrázott. Vas Luca sokáig vele volt az élmezőnyben, az ő eredményének is örülök, és összességében elmondható, hogy erős volt a mezőny, remek idők születtek. Fábián Bettinát régóta érdekelte ez a szakág, most kipróbálta magát, és le a kalappal előtte, hiszen abszolút felnőtt időt ért el, végig tartotta a tempót – értékelte versenyzői teljesítményét a csapat közösségi oldalán a Haász SZUE vezetőedzője, Gellért Gábor.

A hódmezővásárhelyi Hód Úszó SE színeiben is akadtak indulók, Horváth Ákos és Kis Noel életük első nyílt vízi versenyén vettek részt a Maty-éren. A fiatalok az U14-15 korosztály 5 kilométeres számában indultak, ahol Kis 5., Horváth pedig 2. lett, utóbbi érmével tagságot szerzett magának a közelgő párizsi nyílt vízi junior Európa-bajnokság ma­­­­gyar keretébe.