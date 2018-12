A Valahol Európában kulisszatitkairól meséltek

Szőcs Arturral, a rendezővel, Bodor Johannával, a koreográfussal, valamint Pálfi Zoltán, Ágoston Katalin és Rusznák András színészekkel ezúttal is Almádi Róbert beszélgetett. – Azzal kezdtük, hogy 168 gyerek közül kiválasztottunk 40-et. Nekem ez kaland, hiszen nincsenek általában körülöttem – mondta a rendező, s Bodor Johanna hozzátette: a gyerekek tele voltak ötletekkel. Azt is megtudhattuk, hogy a gyerekek a reggeli próbán éberek, a színészek pont fordítva. – Egyszer este 9-kor hagytuk abba a próbát 10 helyett. Olyan csalódottak voltak – emlékezett vissza Rusznák András, aki Hosszú szerepét alakítja. – A gyerekek a jelenben élnek. Érdekes volt látni őket a felkészítő tréning során – mesélte Ágoston Katalin, aki Suhancot, vagyis Évát játssza. A rendező említette, hogy a javítóintézetből elszökött szereplőknek le kell vágni a hajukat a premierre. Ez azért is jó, mert a színész jobban átéli így a szerepet, ha a bemutató előtt tükörbe néz. – Az egyik Kuksink rendszeresen elsírja magát, amikor meghal – mondta a szomorú dolgok kapcsán Pálfi Zoltán, aki Simon Pétert alakítja.